Nyírbátori FC – Másféle erényeket kell csillogtatniuk

Az őszi szezon után még hat helyezéssel és hét ponttal előzte meg a harminc egységgel az ötödik helyen álló REAC a Nyírbátori FC-t az NB III Keleti csoportjában. Azóta viszont nagyot fordult a világ, és a rákospalotaiak úgy látogatnak szombaton (kezdés 16.30-kor) Bátorba, hogy hét helyezéssel és hat ponttal szorulnak a negyven ponttal a hatodik pozícióban állomásozó házigazdáik mögé.

– Új helyzet állt elő, hiszen egyre több csapat érkezik úgy hozzánk, hogy mögöttünk foglal helyet – vázolta Ambrusz Árpád, az NYFC játékos-edzője. – Ebből akár az is következhet, hogy másféle harcmodort választanak, elég lehet nekik az egy pont, így a védekezést helyezhetik előtérbe. Vagyis másféle erényeket is csillogtatnunk kell, mint korábban, de a kulcsszó továbbra is az, hogy türelem. Hatodikként fogadjuk a tizenharmadik helyezettet, de nemcsak nekünk, a REAC-nak is égető szüksége van a pontokra, hiszen nagyon szoros a mezőny. Nem lesz könnyű begyűjteni a kötelezőnek tűnő három pontot, de azon leszünk, hogy sikerüljön.

A bátoriak közül Kinczel Ervin továbbra is térdsérüléssel bajlódik, Sipos Tamás eltiltása viszont letelt.

