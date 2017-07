Nyírbátori FC – Még sincs olyan sok távozójuk

Tavaly ilyenkor valami olyasmiről értekeztünk, hogy alakuljon bárhogyan is az NB III versenykiírása, egy dolog a fix: hogy a Nyírbátori FC ott van a harmadosztályban. És bár a 2016-2017-es bajnokságból csoportonként öt csapat kiesett – hiszen zsinórban negyedik éve már, hogy változik a bajnoki rendszer –, a bátoriak most sem hiányozhatnak a három csoportos, csoportonként tizenhat csapatos mezőnyből.

A harmadosztály egyedüli szabolcsi reprezentánsa el is kezdte a felkészülést, amely felmérésekkel indult. No, meg jó hangulatban, hiszen a június elején véget ért küzdelemsorozatban a társaság elérte a célt. Ráadásul a régi ismerősök viszontláthatták egymást, hiszen kevés a változás a keretben. Három távozó azért így is van: Illés Gyula a megyei első osztályba feljutott Tarpához igazolt, Lakatos László a megye egynek komoly tervekkel Sényő játékosa lett, míg Sipos Tamás a kisvárdai futballakadémiánál vállalt edzői munkát, ezzel párhuzamosan környékbeli csapatban (nem lepődnénk meg, ha Mándokon) futballozik tovább. A két érkező nem ismeretlen Nyírbátorban, hiszen Vámos Márk a 2015-2016-os bajnoki évben, Pálinkás Gergő pedig utánpótláskorú játékosként szerepelt legutóbb a klubban. Mindketten a Nyíregyháza Spartacus NB II-es csapatától érkeztek.

– Továbbra is a saját utunkat járjuk, vagyis az a célunk, hogy minél fiatalabb legyen a csapat és minél erősebb legyen a helyi kötődés – árulta el Baracsi Balázs, a Nyírbátori FC elnöke. – Vámos Márk és Pálinkás Gergő érkezésével két legyet ütöttünk egy csapásra, hiszen fiatalok is, és kötődnek is a csapatunkhoz, hiszen Vámos már szerepelt nálunk, Pálinkás pedig az akkor sikeres serdülőcsapatunkban játszott, többek között a mostani társai közül Terdik Zsolttal és Bagi Ákossal is. Sok pletykát hallottunk arról, hogy mennyi távozónk lesz, nos kiderült, hogy nem is olyan sok.

Amellett, hogy köszönjük távozóink munkáját, amit a csapatért tettek, végig nyugodtak voltunk, és bíztunk abban, azok a futballisták vannak többségben, akik értékelik, ha magasabb osztályban, jobb körülmények között tudnak szerepelni, semmint alacsonyabb osztályban játszva a pénzüket számolgatják. A keretünk erős, így szeretnénk a mezőny első felében végezni, közelebb a dobogóhoz, amit a tavaszi eredményeinkkel is elértünk.

Marad a csapatnál Hornyák Marcell is, aki 17 góljával a Keleti csoport góllövőlistájának ötödik helyén végzett. A 23 éves játékos neve az NB II-es Szolnoknál és az élvonalba jutott Balmazújvárosnál is felvetődött, ám végül ő is Nyírbátorban kezdte meg a felkészülést.

– Az egyik legnagyobb erősítés, hogy Hornyák Marcell nálunk maradt – mondta Baracsi Balázs. – Mivel nem tudott magasabb osztályba igazolni, úgy döntött, az NB III-ban továbbra is nálunk marad, és újabb év rutint szerez, aztán jövőre hátha összejön neki az osztályváltás.

Ambrusz Árpád edző munkáját továbbra is Szabó Szabolcs erőnléti edző segíti, ezekben a napokban inkább utóbbié a főszerep. A jövő héten már két edzőmeccs szerepel a programban, NB II-es ellenfelek otthonában: szerdán Kazincbarcikára, szombaton Kisvárdára látogat az NYFC. A bajnokság a létszámcsökkenés miatt az elmúlt évinél kicsit később, az augusztus 12-13-i hétvégén indul.

