Nyírbátori FC – Mintha a jövő héten folytatódna

Biztos nem úgy képzelték el Nyírbátorban, hogy majd egy vesztes mérkőzés után „ünnepelhetik meg” a bennmaradást, de nincs semmi szégyenkeznivalója az NB III-as csapatnak, hiszen az ősz végén-tavasz elején futott remek sorozattal megalapozták azt, hogy legalább az utolsó fordulóra fellélegezzenek. Merthogy az időközben hatos nyeretlenségi sorozatban lévő NYFC úgy utazik a biztos harmadik Jászberényhez, hogy igazából nincs tétje a mérkőzésnek.

– Korábbra terveztem, hogy azoknak a futballistáknak is lehetőséget adok, akik eddig kevesebbet játszottak, de sajnos nem dőlt el hamarabb a sorsunk – mondta Ambrusz Árpád, a nyírbátoriak játékos-edzője. – Ők egyébként megérdemlik a lehetőséget, mert sokat köszönhetünk nekik, hiszen amikor csapatba kerültek, rendre számíthattunk rájuk. Elmondom majd nekik is, hogy erre a lehetőségre ne úgy tekintsenek, mint egy levezető mérkőzésre a bajnokság végén, hanem bizonyítsák be: amennyiben a jövő héten folytatódna a küzdelemsorozat, akkor helyük lenne a csapatban. Komolyan vesszük a mérkőzést, nyerni megyünk Jászberénybe, szeretnénk pozitív élménnyel befejezni a bajnokságot.

A bátori szakvezető nem számíthat két eltiltott játékosára, a legutóbb kiállított Sipos Tamásra és az ötödik sárga lapját begyűjtött Sipos Tamásra.

