Nyírbátori FC – Nagy lehetőséget kaptak az élettől

Megfiatalított, igazi csikócsapattal vág neki az NB III-as bajnokságnak a Nyírbátori FC. Úgy alakult, hogy a szombati kezdőcsapatban 24 éves játékos lesz a legidősebb, mindez arra utal, hogy Balassagyarmaton is lendületes futballal rukkolna ki a társaság.

– Kíváncsian várom, hogy mire leszünk képesek – mondta Ambrusz Árpád, az NYFC edzője. – Ilyen fokú fiatalítást nem terveztünk, de ha már így alakult, tovább haladhatunk azon az úton, amelyre tavaly rátértünk. Remélem egyetlen futballistám fejében sem fordul meg, hogy nem képes megoldani a rá váró feladatot, én mindenesetre bízom bennük. Nagy lehetőséget kaptak az élettől, de megérdemlik, mert valamennyien tehetségesek és jó emberek. Továbbra is az a célunk, hogy fejlődjenek a játékosok és velük együtt a csapat is, ha pedig becsúszik egy-egy vereség, annak is tudjuk majd az okát. Sosem fogunk körömszakadtáig védekezni, mert nem biztos, hogy egy kiizzadt egy nullás győzelem olyan nagy örömet tud okozni.

Mindenesetre sok az ismeretlen tényező a mostani bajnokságban, elsősorban azért, mert több, a megyei sorozatokból felkerült újonc került a mezőnybe. Közéjük tartozik a bátoriak első ellenfele is.

– Örülök neki, hogy Balassagyarmaton kezdünk, ahol van némi várakozás a csapat szereplése kapcsán, így talán szépszámú lesz a közönség is – folytatta a tréner. – A gyarmatiak edzője, Kis Károly látta a legutóbbi, debreceni edzőmeccsünket, amelyen jól játszottunk, és öt nullra nyertünk. A lényeg azonban az, hogy a bajnokin mit nyújtunk, és mivel elég kemény riválisokkal találkozunk a szezon elején, fontos lenne a jó rajt.

A bátoriak közül az egy hete szerencsés kimenetelű, ámde kisebb sérüléssel járó autóbalesetet szenvedett Mankó Dávid, illetve a munkába sérülése után csak a hét elején bekapcsolódó Szabó Roland nem áll a szakvezető rendelkezésére.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA