Nyírbátori FC – Ne csak tűzoltásra legyen jó!

A nyolcadik fordulót követően vette át a Nyírbátori FC szakmai munkájának irányítását Ambrusz Árpád, aki hivatalosan játékos-edzőként dolgozott az NB III-as csapatnál. A váltás pillanatában a kieső, 14. helyen állt a csapat, majd amikor a következő két meccsét is elveszítette a 16. helyre csúszott vissza a tizennyolcas mezőnyben.

Utána kezdetét vette egy pazar sorozat, amelynek része volt 11 veretlenül megvívott meccs, összességében pedig 17 forduló alatt csak egyszer veszített a Bátor. A végén azonban hetes nyeretlenségi szériával zárt a csapat, amely végül 11. lett, és az utolsó előtti fordulóig izgulni kellett a bennmaradásáért.

– Az első perctől tudtam, hogy benn fogunk maradni – mondta a mögöttünk hagyott szezon kapcsán Ambrusz Árpád. – Négy év alatt megismertem a harmadosztály mezőnyét, így nemcsak a kiesés elkerülésére, hanem komolyabb célok elérésére is képesnek tartottam a csapatot. Ezt igazolja, hogy álltunk a negydik helyen is, úgy, hogy az első három egyértelműen kilógott felfelé a mezőnyből. Az Újpest II pedig lefelé, a többi csapat viszont nagyjából egyforma erőt képviselt, a szövetségtől kapott támogatásnak is köszönhető, hogy kiegyensúlyozott volt a mezőny.

A csapat végül elérte a célt, és bár lehetett arról hallani, hogy Ambrusz Árpádnak vannak kérői, a tréner számára egyértelmű volt, hogy marad Nyírbátorban.

Egy lapra feltett mindent

– Miután decemberben megerősítettek a posztomon, mindent egy lapra tettem fel, a játékot félretettem, mert bíztam a csapatban, illetve ha nem jött volna be a váltás, akkor nem szerettem volna azokkal az emberekkel úgy ülni az öltözőben, hogy előtte még követeltem tőlük – magyarázta Ambrusz Árpád. – Folytatom a munkát, eddig kétszer voltam beugró, mindkétszer elértük a célt, bíztam benne, hogy nem csak tűzoltásra leszek jó. Nem egyszerű játékosból egyik pillanatról a másikra edzővé válni, a legfontosabbnak az őszinteséget tartottam. Azt is elmondtam a többieknek, hogy mindenkinek legyen benne a fejében: én leszek az, aki vagy elküldi őket vagy pedig megtartja. A másik, hogy a játékosnak is lehet rossz napja vagy éppen magánéletbeli gondja, de az a lényeg, hogy számítani lehessen rá. Ez a szellemiség is kellett ahhoz, hogy elértük a célunkat, pedig kutya kemény bajnokság volt, hat kiesővel. Amikor a negyedik helyen álltunk, akkor is azt kellett számolgatnunk, hogy mikor maradunk már benn. Büszke vagyok arra, hogy a megye harmadik számú csapatánál dolgozhatok, az edzőkollégák visszajelzése alapján tudom, hogy sokan vágynak az ilyen feladatra. Ezért is vagyok hálás a Baracsi Balázs vezette elnökségnek, hogy első csapatos edzőként megkaptam ezt a lehetőséget.

