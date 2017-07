Nyírbátori FC – Nem hajlandó feladni az álmait

Egy bajnokságban szerzett tizenhét gólnak azért elégnek kell lennie ahhoz, hogy a játékos felhívja magára magasabb osztályú csapatok figyelmét. Hornyák Marcell esetében is így volt, a legutóbbi évet a Nyírbátori FC-nél töltő támadó azonban marad az NB III-as csapat kötelékében. Holott kérője akadt bőven.

– Kisvárdán, Szolnokon és Balmazújvárosban is edzettem a felkészülés eddigi szakaszában – mesélte a vele történteket Hornyák Marcell. – Nem szeretnék beszélni róla, hogy miért nem jött össze a csapatváltás, csupán csak annyit, hogy nem a tudásommal volt gond… Lezártam a történteket, maradok Bátorban, még csak csalódottnak sem mondanám magam. Mivel két hétig edzésben voltam, ezért kaptam három nap pluszszabadságot a vezetőktől, a társak már szerdán megkezdték a felkészülést, de én csak hétfőn kapcsolódok be a munkába.

Hornyák Marcell különösen a tavaszi szezon első felében ontotta a gólokat. A 23. fordulót követően, a Monor elleni duplájával tíz találatnál tartott, és akkor azt nyilatkozta lapunknak, hogy a bajnokság végéig húsz gól elérése a célja. Nos, végül megállt tizenhétnél…

– Emiatt picit csalódott vagyok, mert nagy álmom volt a húszas határ átlépése – beszélt a témáról a 23 éves csatár. – Miként a csapat, a szezon végére én is visszaestem, már nem jöttek úgy a gólok, mint addig. Az ESMTK elleni meccsen ráadásul ráestem a vállamra, emiatt az utolsó két mérkőzésen már csak egy félidőt játszottam, nem lett volna értelme kockáztatni. Elszánt vagyok, a következő bajnokságnak úgy vágok neki, hogy végérvényesen felhívjam magamra a figyelmet, ehhez minimum húsz gólt kellene szereznem. A csapatunk jó lesz, remek az öltözői szellem is és a két nyíregyházi fiatal, Pálinkás Gergő valamint Vámos Márk megszerzésével erősödtünk is. Úgyhogy bizakodó vagyok a folytatást illetően.

