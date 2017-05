Nyírbátori FC – Nyerni kell a nyugodt befejezés érdekében

Ha nem is lett meleg a pite, de ahelyett, hogy egy győzelemmel matematikailag is biztosította a bennmaradását a Nyírbátori FC az NB III-ban, a hajdúböszörményi vereséggel (1–0) négy fordulóval a zárás előtt hét pontra csökkent az előnye az akár kiesést is jelentő, 13. pozícióban álló DVSC-DEAC-cal, a vasárnapi (kezdés: 17.30) hazai ellenféllel szemben. És bár négy körrel a zárás előtt a hatodik helyről nehéz lenne kiesni, de azért jó lenne mielőbb elvarrni a szálakat.

– Ez így van, szeretnénk nyugodtan készülni a hátralévő meccsekre készülni, mert utána is olyan ellenfelekkel találkozunk, amelyek még szintén a veszélyes zónában tartózkodnak – mondta Ambrus Árpád, a nyírbátoriak játékos-edzője. – Hogy elkerüljük az élet-halál meccseket, ahhoz nyernünk kell, és ha nem követjük el azokat a hibákat, amelyeket legutóbb, akkor nem lehet baj. Elsősorban a figyelem terén kell javulnunk.

