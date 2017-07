Nyírbátori FC – Sok az újonc, kevesebb lesz a fővárosi túra

Az előző bajnokság végén a csoportjából feljutó Kazincbarcika SC ellen játszotta le a nyár első előkészületi mérkőzését a Nyírbátori FC NB III-as csapata, amely 3–1 (2–0)-es vereséget szenvedett a másodosztályban újonc borsodi klub otthonában. A bátoriak gólját 2–0-s hazai vezetésnél Hornyák Marcell szerezte.

Ambrusz Árpád edző legénységében egyelőre Pálinkás Gergő és Vámos Márk személyében két új futballista készül az egy hónap múlva esedékes bajnoki folytatásra, de féltucatnyi próbajátékos is helyet kapott a Barcika elleni csapatban. Vízkeleti Bence a nyíregyházi, Vincze Ákos, Tóth Gergő és Tóth Erik a debreceni, Szabó Csaba a kisvárdai utánpótlásban szerepelt eddig, Kondor Milán pedig a megyei I. osztályban bajnoki címet szerzett Balkány játékosa volt. Ők szombaton, a csapat következő, kisvárdai edzőmeccsén is lehetőséget kapnak, sorsuk aztán dőlhet el. A Vitelki Zoltán által irányított barcikai csapatban is akadtak ismerős nevek, a kapus Ivancsics Alex az előző bajnokság mind a 38 mérkőzését az elsőtől az utolsó percig végigvédte az NB II-es Kisvárdában, a legutóbb Sopronban játszó Csordás Szabolcs a Nyíregyháza Spartacus 2013-2014-es másodosztályú bajnokcsapatában játszott, és bár nem lépett pályára, de a bátoriak (és a nyíregyháziak, ibrányiak) korábbi csatára, Kristófi Sándor is a KBSC játékosa lett.

Időközben elkészült az NB III csoportbeosztása, nem meglepő, hogy az NYFC a keleti ágon kapott helyet. Némileg átalakult ennek a csoportnak a mezőnye, hiszen a keleti országrészből több megyei bajnok is sikerrel vívta meg az osztályozót vagy szerencséje volt a sorsolásnál, így a Balassagyarmat, Debreceni EAC (amely nem azonos a tavasz váégén kiesett DVSC-DEAC-cal, a Loki második csapatával), a Füzesgyarmat, a Gyöngyös és a Tiszafüred is ide nyert besorolást, ami által kevesebb lett a fővárosi együttes (a Rákosmente KSK a Közép-, a BKV Előre a Nyugati csoportba került át) a tizenhatos mezőnyben.

Csoportbeosztás

Az NB III mezőnye a 2017-2018-as bajnokságban

Keleti csoport: Cigánd SE, Balassagyarmati VSE, Debreceni EAC, Diósgyőri VTK II, ESMTK, FC Tiszaújváros, Füzesgyarmati SK, Gyöngyösi AK, Jászberényi FC, Monori SE, MTK Budapest II, Nyírbátori FC, Putnok FC, Salgótarjáni TC, Tállya KSK, Tiszafüredi VSE

Közép-csoport: Dunaújváros, FC Dabas, Kozármisleny, Hódmezővásárhely, Bp. Honvéd-MFA, Iváncsa, Makó, Mórahalom, Paksi FC II, Pécsi MFC, Rákosmente KSK, Szekszárd, Szentlőrinc, SZEOL SC, Tiszakécske, Vecsés

Nyugati csoport: III. Kerületi TVE, Andráshida, Ajka, BKV Előre, Csepel, Csorna, Dunaharaszti, Érdi VSE, Gyirmót FC Győr II, Kaposvári Rákóczi, Pápa, Pénzügyőr SE, Puskás Akadémia FC II, THSE-Szabadkikötő, Veszprém, Videoton II

