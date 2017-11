Nyírbátori FC – Széllel szemben jobban ment

A Nyírbátori FC az első csapat, amelyik pontot tudott szerezni az ESMTK otthonában az NB III Keleti csoportjának őszi idényében. A pesterzsébetiek a korábbi hat bajnokijukat mind megnyerték hazai pályán, a szabolcsi legénység az 1–1-es döntetlennel megszakította ezt a sorozatot.

És a győzelem sem volt messze, hiszen a hazaiak a 84. percben egyenlítettek. Igaz, nem volt annyira közel, mint a május 21-én, az ugyanott játszott meccsen, amikor a bátoriak a 82. percben még 2–0-ra vezettek, a vége azonban 2–2 lett, miután az ESMTK a 94. percben kiegyenlített. Éppúgy Horváth Levente találatával, ahogy szombaton is.

– Az utazás során abban sem lehettünk biztosak, hogy lesz egyáltalán mérkőzés, hiszen esett az eső és hatalmas szél fújt – idézte fel az előzményeket Ambrusz Árpád, a nyírbátoriak edzője. – Az első félidőben az ellenfelet segítette a szél, ám fegyelmezettek voltunk, és a sokszor gyakorolt támadásból a vezetést is megszereztük. Azért bosszantó, hogy az ellenfél ki tudott egyenlíteni, mert akkor már mi játszottunk szélnek háttal, de úgy látszik, ezen a meccsen a csapatoknak széllel szemben jobban ment. Voltak még helyzeteink, a végén egy tizenegyest is meg lehetett volna adni a javunkra, talán az zavarta meg a játékvezetőt, hogy a szabálytalanság után Hornyák Marcell felpattant, és be akarta fejezni az akciót. Mindent egybevetve azért értékes pontot szereztünk, nincsenek már meg azok a szélsőségek a játékunkban, mint a bajnokság elején. Ez már a harmadik idegenbeli meccs volt zsinórban, amelyen nem szenvedtünk vereséget, bár azt azért picit sajnáljuk, hogy Enyedi Szabolcs vezetőségi tagunk születésnapját nem tudtuk győzelemmel emlékezetessé tenni.

A döntetlennel a hatodik helyezését megőrző Nyírbátor szombaton a Putnokot ezúttal 1–0-ra legyőző Gyöngyöst látja vendégül.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA