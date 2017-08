Nyírbátori FC – Szó sincs arról, hogy bűnbakot keresnének

Több is veszett három pontnál a Nyírbátori FC számára a szombati, cigándi bajnokin (1–2). A bátoriak két játékosát, Reznek Donátot és a gólszerző Nagy Bencét is kiállították az NB III-as bajnoki hajrájában, és mivel Pálinkás Gergő eltiltása még érvényben van, és több a sérült futballista is a keretben, ezért a következő hetekre is kihathat a mostani mérkőzés.

– Felforgatott csapattal is minden esélyünk megvolt a győzelemre – erősítette meg a mérkőzés után is elmondottakat Ambrusz Árpád, az NYFC edzője, aki betegség miatt nem számíthatott Kinczel Ervin játékára. – Már az első tíz percben is több nagy lehetőségünk volt, de nem sikerült megszereznünk a vezetést, a Cigánd viszont kihasználta a védekezésbeli megingásunkat. Szünet után egyből jött az újabb hazai gól, majd emberelőnybe kerülve új erőre kaptunk, és szépíteni tudtunk. Azt viszont nem értem, hogy a játékvezetőnek miért kell kompenzálnia, hiszen megadott egy véleményes tizenegyest a hazaiak javára, amit Vasas Gergő szerencsére kivédett. Az egyenlítésre több esélyünk volt, ám helyette két piros lapot gyűjtöttünk be, amit a túlzott akarás számlájára írok. Akaratbeli problémákat nem láttam, mindenki tette a dolgát, de nem árt tudomásul venni, hogy nagyobb feleősségérzettel kell a pályára lépni. Az esetleges hibákat sem azért tesszük szóvá, hogy azzal bünbakot keressünk, hanem a jobbítás szándékával, hogy abból az egyén és a csapat is profitálni tudjon.

A balassagyarmati (2–4) után tehát a második idegenbeli meccsét is elveszítette a Bátor, és az okok között mindkét esetben a helyzetkihasználás kívánkozott az élre.

– Nem arról van szó, hogy alárendelt szerepet játszottunk volna, és nem értünk oda az ellenfél kapujához, hanem éppen ellenkezőleg, a játékunkkal tulajdonképpen minden rendben volt, egy valamit leszámítva, a gólszerzést – így Ammbrusz Árpád. – Így tényleg emészthetőbb a vereség, mintha a teljesítményünk is kilátástalan lett volna. Csak azt tudnám, hogy a Putnok ellen miként fogunk kiállni.

Merthogy következik a bajnokságot két győzelemmel és egy döntetlennel kezdő borsodiak elleni mérkőzés, hogy utána kétszer utazzon idegenbe a csapat, előbb az újonc Füzesgyarmathoz, majd a Putnokhoz hasonlóan remekül rajtoló, bajnokesélyesnek tartott Monorhoz.

