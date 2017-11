Nyírbátori FC – Úgy állnak, mint a tavalyi bajnokság felénél

A bajnokság ezen időszaka a nyírbátoriaké! Tavaly október 29-én kezdte el építeni a 11 meccsből álló veretlenségi sorozatát az NB III-as csapat, most két héttel korábban kapott igazán lábra Ambrusz Árpád legénysége, és október 14-e óta négy veretlenül (három győzelem, egy döntetlen) megvívott mérkőzésnél tart. Az utóbbi győzelmek egyik legértékesebbje a szombati, Gyöngyös elleni volt, amelyet a félidei 1–0-s hátrány ellenére is 3–1-re nyertek meg a bátoriak.

– Az első félidőben felfogásbeli problémáink voltak, és valóban akadt tíz olyan perc, amikor a jó erőkből álló, csakis magasra nőtt játékosokat foglalkoztató gyöngyösiek fölénk kerekedtek, és a vzeetést is megszerezték – mondta a találkozóról Ambrusz Árpád, bátori edző. – Aztán az első félidő végén már ébredeztünk, a szünetben helyretettük a dolgokat, és a második játékrészben már úgy futballoztunk, ahogy az elejétől kellett volna. Gyorsan sikerült fordítanunk, ami meghozta az önbizalmat, és akár további gólokat is szerezhettünk volna. Húsz pontunk van, éppen annyi, amennyi a tavalyi bajnokság felénél, amikor tizennyolc csapatból állt a mezőny, vagyis a tizenhetedik játéknapot követően. Örülök annak, hogy jó sorozatban vagyunk, de természetesen most sem szeretnénk ennyinél megállni.

