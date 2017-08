Nyírbátori FC – Visszaigazolásnak jó volt

Ugyan Ambrusz Árpádnak a balassagyarmati nyitányon elszenvedett vereség (4–2) után sem fordult meg a fejében, hogy csapata, az NB III-as Nyírbátori FC ne járna jó úton, de azért a Tiszaújváros elleni szombati győzelem (3–1) mégis jó visszaigazolás lehetett a számára. Főként, hogy a bátoriak – az előző bajnokság hajrájával együtt – nyolc, nyeretlenül megvívott mérkőzés és április 15-e után gazdagodtak újra három ponttal.

– Jó volt visszaigazolásnak ez a győzelem és a mutatott játék, főként, hogy erős riválissal szemben értük el és mutattuk be – mondta a nyírbátoriak edzője, Ambrusz Árpád, az NYFC edzője. – Benne volt a fejekben, hogy mindenképpen nyernünk kell, talán emiatt alakult úgy, hogy a korai vezetőgólunk után átadtuk a területet a Tiszaújvárosnak. A második félidőt már jól indítottuk, helyzeteink voltak, erre egy kezezést követő tizenegyesből egyenlített az ellenfél. Szerencsére a hajrára tudtunk újítani, sorra vezettük szélről a támadásokat, amelyek közül Hornyák Marcell újabb kettőt gólra váltott. Csatárunk újra megtalálta a góllövőcipőjét, három gólja szebbnél szebb volt, de azért kellettek hozzá a társak is, akik remekül hozták őt helyzetbe. Inkább az az aggasztó, hogy már az első félidőben cserélni kellett, ráadásul Fenyőfalvi Csaba sérülése súlyosnak látszik. Nem vagyunk sokan, bárki kidől a sorból, nehezen tudjuk pótolni, főleg, hogy Terdik Zsoltot is sérülés miatt kellett lehozni.

A bátoriakra a folytatásban, szombaton sem vár könnyű mérkőzés, amelyet a Cigánd otthonában vívnak majd meg.

