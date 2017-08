Nyíregyházán egyre kevesebb, más városokban egyre több az ingyenes parkoló

– Hétköznapokon bizonyos értelemben valóban vége az ingyenes parkolási lehetőségnek a NyírPlaza parkolójában – erősítette meg a hírt lapunknak Haba Lajos, az intézmény üzemeltetetési igazgatója, elmondva azt is, hogy a létesítmény üzemeltetői köre döntött az eddigi helyzet megváltoztatásáról.

Megnő a mellékutcákban hagyott gépjárművek száma.” Bordás Béla

Nyomós oka van a döntésnek

A díjmentes parkolási lehetőség nagyon beszűkült az utóbbi időben a megyeszékhelyen, s mivel a díjtételek évről évre magasabbak, természetes, hogy a lakosság keresi azokat a lehetőségeket, amikor nem kell fizetni a várakozásért. S, ha valaki nem értené, miért is van szükség fizetőparkolóra a közterületeken, ami elméletileg a közé, a jogszabály, s persze a Nyíregyházi

Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. szóvivője, Szabó Edina megadja a választ:

– A városi fizetőparkolók kialakításánál a közúti közlekedésről szóló 1988-as első törvény szerint járunk el, amely előírja, hogy díjfizetési kötelezettség olyan járművek elhelyezésére alkalmas várakozási területen és parkolási időszakra rendelhető el, amikor és ahol átlagosan több mint 70 százalékos a kihasználtság – oszlatta el az esetlegesen felmerülő kételyeket a szóvivő.

De visszatérve a NyírPlazához, Haba Lajos igazgató elmondta azt is, hogy nem szívesen változtattak, de sok olyan jelzést kaptak, hogy a kimondottan hozzájuk indulók nem tudják hol hagyni az autóikat. – Ha megnézik, reggel fél kilenc és kilenc óra között gyakorlatilag megtelik a parkoló, miközben a plázában nincs vagy alig van látogató. A bérlőink is régóta panaszkodnak, hogy a hűséges vásárlóik már meg sem próbálnak betérni hozzájuk. Mivel nem akarjuk őket elveszíteni, úgy döntöttünk, az első óra díjmentes lesz a parkolóinkban. Egy átlagos vásárlás egy óra alatt lebonyolítható, s az utána következő második órától pedig 200 forintos óránkénti parkolási díjat léptetünk életbe. További jó hír, hogy a mozilátogatóknak 3 órán át nincs fizetési kötelezettségük. Bizonyos, hogy ezzel még mindig a legolcsóbbak leszünk a városban. A változtatással elsősorban azoknak a számát szeretnénk minimalizálni, akik az ingyenességet kihasználva egész nap itt parkolnak.

Ingyenes marad hatvankilenc

Megtudtuk azt is, hogy az új rendszert szeptember 4-étől szeretnék bevezetni, de a német partner műszaki felkészülésétől függően elképzelhető, hogy csak szeptember második felétől szűnik meg véglegesen a régi állapot. Technikailag mindez úgy fog kinézni, hogy sorompók engedik be vagy éppen ki a közlekedőket, s a jegykezelő automatáknál lehet rendezni a számlát.

– Eddig kivételes lehetőséget biztosított az intézményünk, mivel sehol másutt az országban nincs már a társaságunk birtokában olyan létesítmény, ahol ne kellene fizetni a parkolásért. Egyébként egyeztettünk a társszervekkel: a rendőrséggel és a városvezetéssel is, hogy minden zökkenőmentesen működjön – mondta el az igazgató, majd hozzátette:

– Elképzelhető, hogy bizonyos, nagy tömegeket megmozgató rendezvényeknél kivételt teszünk, de a szombat és vasárnap alapból is díjmentes marad. Mivel a NyírPlaza hétvégi látogatottsága arányaiban messze felülmúlja a hasonló társintézményekét, egyelőre nem indokolt a hétvégét is fizetőssé tenni.

– Ami pedig a kórház látogatóit illeti, az Igrice-patak mentén halad el a Zsombék utca, mellette – összesen 69 férőhellyel – 3 évvel ezelőtt kialakítottunk egy kis parkolót. Az továbbra is díjmentes térség marad, s egy ideje tábla is jelzi, hogy azt a parkírozót a szakrendelő látogatói számára tartjuk fenn – zárta mondandóját Haba Lajos.

„Nagy úr a kényelem”

– Azzal, hogy megszűnik az ingyenes parkolás a megyeszékhely egyik legjelentősebb szórakoztató- és bevásárlóközpontjában, nyilvánvalóan megnő majd azoknak a száma, akik a környező mellék­utcákban hagyják a gépkocsijukat – vélekedett Bordás Béla.

– Ez már most is gondot okoz – szögezte le Nyíregyháza városgondnoka, majd megemlítette: elég végigmenni az Orosi útból nyíló mellékutcákon, s erre számos példát láthatunk. – Számíthatunk arra, hogy egyre többen parkolnak majd szabálytalanul a környéken – például garázsbejárókban, forgalom elől elzárt területeken –, ugyanis a kényelem nagy úr – tette hozzá Bordás Béla.

Így áll a helyzet Szabolcs-Szatmár-Bereg megye más nagyvárosaiban

Mint ismert, a kisvárdai önkormányzat a városi parkolóidők csökkentéséről, a lakáskörnyéki bérleti díjak eltörléséről, illetve a parkolózónák kibővítéséről döntött a júniusi testületi ülésén. A tesztüzem tapasztalatai, illetve a lakossági visszajelzések alapján azonban végül nem hogy az új parkolási helyeket, de még a korábban fizetősként használt parkolókat is megszüntette a helyhatóság. Kisvárdán mindössze négy területen maradt díjfizetős a parkolás: a Várfürdő nyári- és téli bejáratánál, a Nyírségvíz Zrt. melletti önkormányzati területen, továbbá a városháza mögötti részeken. Utóbbi egy korábban elnyert pályázat része, 2019 év végéig fizetős parkolóként kell üzemeltetni, ám a területen hétvégéken és ünnepnapokon díjmentes, csak hétfőtől péntekig munkaidőben díjköteles a parkolás. A korábbi, jelképes díjtételek egyetlen helyszínen sem változtak – olvasható a település honlapján.

Mátészalkán viszont még ettől is rózsásabb a helyzet, ugyanis a városban egyetlen petákot se kérnek el a parkolásért az autósoktól. Így aztán elégedett lehet mindenki, aki a fény városában élhet, s ott kell dolgoznia, esetleg ügyeket intéznie. Sokak szerint ez korábban is így volt, s remélhetően így is marad.

