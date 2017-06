Nyíregyházi a legjobbak között – Egy kommentelő írta: ez az általa valaha látott legeredetibb tabló

A középiskolás évek méltó lezárásának mindig is fontos eleme volt az osztálytabló, ám mostanában mintha soha nem látott reneszánszát élné a tablókészítés. Mindezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egymást érik a különféle rangú és rendű tablószépségversenyek.

Ki gyűjt több lájkot?

A Középiskolások Magazinja is évről évre megrendezi az érettségizők országos tablóversenyét. A legeredetibb, legötletesebb tablófotók felkerülnek a KÖZMAG TablokOn közösségi oldalára, s a verseny a lájkok gyűjtésével kezdődik el. Természetesen a legtöbb szavazatot kapott munkákból választják ki az év három legjobbját, s ha a mezőny nagyon „erősre” sikeredik, különdíjakat is kiosztanak. Az idén helyi siker is született, mivel a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Zay Anna Egészségügyi, Informatika Szakgimnáziumának a 12.a szakmacsoportos osztálya olyan eredeti ötletet eszelt ki, amivel a dobogó harmadik fokára kerülhettek.

– Több elképzelés is volt, de a diákok mereven elzárkóztak a hagyományos módon beállított fotóktól, s végül kiötlötték, hadd legyenek címlaplányok és címlapfiúk egy-egy mutatós magazin címoldalán – mesélte el a siker titkát Glovácsné Nagy Brigitta osztályfőnök.

Nemlétező magazinokon

– Az elmúlt év őszén ismerkedtünk meg egy kreatív csapattal: a Pixl Stúdió tagjai tanították be nekünk ugyanis a szalagavató táncát, s menet közben kiderült róluk, hogy fotózással és tablókészítéssel is foglalkoznak. Őket bíztuk meg a kivitelezéssel, s nem csak szép munkát végeztek, de két hét alatt el is készültek a munkával. Az egész olyan jól sikerült, hogy utánanéztem, nem tudnánk-e vele versenybe szállni valahol. Így akadtam a TablokOn közösségi oldalára – sorolta a történéseket Glovácsné Nagy Brigitta.

– Nem szerettünk volna semmiféle jogi vétséget elkövetni, ezért nemlétező magazinokat kreáltunk. Olyan fantázianeveket találtunk ki, amelyek emlékeztettek a valóban létező, piacon fellelhető magazinokra. Újságfőcímeket írtunk hozzájuk, s az egész nagyon eredeti lett. A győztesek osztálykirándulást nyertek, s hamarosan a mi diákjaink is a balatonfűzfői Serpa Kalandparkban tölthetnek el egy remek napot, amit már nagyon várnak. A héten talán az utazás időpontjára is megkapjuk az ajánlatot – sorolta a legfontosabbakat az osztályfőnök.

Jövőre ugyan már nem lesz saját osztálya, de bízik benne, hogy a mostani sikereken felbuzdulva a kollégák megpróbálják majd megismételni, vagy akár túlszárnyalni ezt mostani eredményt az osztályaik tablóival.

Aki pedig kíváncsi az országos népszerűségre is szert tett tablóra, péntekig még megtekintheti a Korzó bevásárlóközpont második emeleti galériájában.

A kreatív tablóvideó sikere

Annak ellenére, hogy az egymással versengő 40 produktum között nagyon sok ötletes akadt, egy emberként bíztak a legjobbak közé jutásban, mivel az övékhez még hasonlót sem láttak a bemutatott darabok között. Hogy biztosabb legyen a siker, egy kreatív tablóvideót is feltöltöttek, ezzel külön is kiérdemelve a közönség tetszését.

