Nyíregyházi Kosársuli – A győzelem után behajtható a túrótorta

Csúszós utakkal járó péntek 13 ide vagy oda, a Nyíregyházi Kosársuli nem hasalt el a rangadón, így visszavágott egyetlen vereségéért, amelyet az amatőr női NB I-ben szenvedett el. Pedig a Debrecen bevetette (az újabban Molnár-)Vida Annát, aki légiósként és válogatott játékosként sem vallott szégyent néhány évvel ezelőtt.

Ő végül 14 pontig jutott, az első és második negyedet egyaránt 8–0-val (sőt, a másodikat egyenesen 13–1-gyel) kezdő kosársulisok pedig szokás szerint a Papp Klaudia, Farkasinszki Orsolya duó pontjaira támaszkodtak. Az első félidő 48 hazai egységéből ketten együtt 35-t vállaltak, ezek a számok azt jelentették, hogy a hazai játékosok már a nagyszünetben elkönyvelhették: ebből bizony túrótorta lesz.

Merthogy győzelem esetén ezt ígérte be a lányoknak Farkasinszki Gyuláné edző, és a meccsvégi csatakiáltásból arra lehet következtetni, hogy az bizony be is lesz rajta hajtva!

Amatőr női NB I

Nyíregyházi Kosársuli–Debreceni EAC 81–63 (24–15, 24–10, 17–20, 16–18)

Szent Imre-gimnázium, 60 néző, v.: Borgula, Papy.

NYKS: Papp K. 27/18, Fekete D. 8, Takács A. 5/3, Páll V. 11, Farkasinszki O. 22. Csere: Cziránku 2, Borza 4, Erdei N. 2, Simoncsik, Nagy E., Karakó, bíró P. Edző: Farkasinszki Gyuláné.

