Nyíregyházi Kosársuli – A végső sikerre sem esélytelenek

Arra is készülhetnének most a Nyíregyházi Kosársulinál, hogy a hétvégén vendégül látják a női Hepp-kupa négyes döntőjének mezőnyét, ehelyett a végső elsőségre is esélyesnek tartott csapatnak utaznia kell Budapestre, hiszen nem nyert a rendezésre vonatkozó pályázatuk.

– Kicsit szomorúak vagyunk emiatt, mert a jelek szerint nem lehet Budapestről elmozdítani az ilyen eseményeket – mondta Farkasinszki Gyuláné, a nyíregyháziak edzője. – Pedig vidékről nem nagyon szoktak pályázni az ehhez hasonló rendezvényekre, talán ezért sem lett volna baj, ha kimozdítják a négyes döntőt Budapestről. Most már így alakult, készültünk és utazunk.

A rendező végül a BEAC U23-as csapata lett, a helyszín pedig a Gabányi-sportcsarnok. A szombaton 13 órakor kezdődő első elődöntőben az NYKS a Bajai NKK-val találkozik, amely az amatőr női NB I nyugati ágán a nyolcadik helyen áll öt győzelemmel és hét vereséggel. Ha azt vesszük figyelembe, hogy a nyíregyházi csapat 12/1-gyel vezeti a Keleti csoport mezőnyét, illetve korábban, amikor egyazon csoportban szerepeltek, többnyire magabiztosan verte a Baját, kijelenthető, hogy nem megoldhatatlan a négyes döntő első feladata.

– Igen, az erőviszonyok alapján az elődöntőt illene megnyernünk, és ha ez megtörténik, akkor máris felülmúljuk az eddigi legjobb Hepp-kupa-szereplésünket, hiszen két éve a negyedik helyen végeztünk, természetesen Budapesten – így Farkasinszkiné. – A Baját néhány rutinosabb játékossal megerősített juniorkorú kosarasok alkotják, vagyis olyan ellenfél vár ránk, mint a legtöbb bajnoki meccsen. Szeretnénk bejutni a döntőbe, ahol aztán majd bármi megtörténhet.

A másik ágon ugyanis a BEAC U23 a TFSE-vel találkozik, a két fővárosi csapat meccsének kimenetele megjósolhatatlan. A vasárnapi helyosztók közül a bronzmérkőzés 14 órakor, a döntő 16.30-kor kezdődik.

