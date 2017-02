Nyíregyházi Kosársuli – Esetükben is három lehet az igazság

Ez egy ilyen vasárnap lesz! A Nyíregyháza Blue Sharkas férficsapatának hétvégi meccsét beharangozó írásunkban is arról olvashatnak, amit a Nyíregyházi KS amatőr női NB I-ben szereplő alakulatának mérkőzése előtt ugyancsak lejegyezhetünk. Hogy tudniillik olyan ellenfelet fogad, amelyet bajnoki (80–61) és Hepp-kupa-mérkőzésen (72–51) is legyőzött idegenben.

És nemcsak ezek az eredmények, hanem a tabella és a pillanatnyi forma is a nyíregyháziak mellett szól a Szent Imre-gimnáziumban vasárnap 16 órakor kezdődő összecsapáson. A listavezető fogadja az ötödik helyezettet, a bajnokságban emberemlékezet, na jó, „csak” szeptember 25-e óta veretlen az éllovas, és az ezüstérmet hozó múlt heti Hepp-kupa négyes döntőből is jól jött ki. Ezek után abszolút favoritja a mérkőzésnek, persze a papírformát valóra is kell tudni váltani.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA