Nyíregyházi Kosársuli – Esti edzésekkel az esti mérkőzésre

Átalakult heti menetrend a Nyíregyházi Kosársulinál, hiszen az amatőr női NB I-ben szereplő csapat háza táján a csütörtöki negyeddöntős mérkőzés kezdési időpontjához (19.30) igazították a tréningeket. Addig-addig tartott a kötélhúzás a párharc második mérkőzésének időpontja kapcsán, hogy végül mindkét fél engedett álláspontjából (a tatabányaiak a húsvéti hétvégén nem akartak játszani, az NYKS pedig hétköznap), hogy megegyeztek a munkaszüneti nap előtti késő estében.

A nyíregyháziak 69–66-ra nyerték meg az első meccset, ami kiegyensúlyozott folytatást sugall a tatabányai Földi Imre Sportcsarnokban esedékes mérkőzésén. A helyszínhez egyébként kellemes emlékek fűzik a kosársulisokat.

– Ott akasztották a nyakunkba az első bajnoki bronzérmünket, és a tavalyi negyeddöntős párharc második meccsét is sikerült megnyernünk – nosztalgiázott Farkasinszki Gyuláné. – Most is erre törekszünk, mert bár szoros volt az első meccs, azért maradt potenciál a csapatunkban, hiszen igazából csak Fekete Dóra játszott tudásához méltóan, a többiekben bőven maradt tartalék.

