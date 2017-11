Nyíregyházi SN – Nehezen, de lefektették a kábelt

Pedig a vendég nógrádiak a tabella utolsó előtti helyén várták a férfi kézilabda NB I. B Keleti csoportjának hétvégi fordulóját. Gadnai Attila a lelátóról nézte társait, és Gubó Alex, valamint Kurbely László sem lépett pályára. Ennek ellenére az első félidőben nem volt nagy gond. Még akkor sem, amikor5-3 után negyven másodpercig kettős emberelőnyben hetest és ziccert hibáztak a hazaiak. Szerencsére Oláh Zoltán remekelt a kapuban így a szünetre öt gólos előnnyel mehettek a nyíregyháziak.

A folytatásban is elsősorban a támadásokkal volt gond, így aztán olvadt is az előny, sőt 20-20-nál egalizáltak a vendégek. Ami ezután következett, az idegmunka volt az edzőknek, meg persze a játékosoknak és drukkereknek. Mindkét csapatnak volt kettős emberelőnye, amivel nem tudott élni. Mindkét csapat hagyott ki hétméterest, az utolsó másfél percet emberhátrányban játszották a hazaiak. A kábeleseknek két támadásuk is volt az egyenlítéshez, mindkettőt elhibázták, az utolsó pillanatban pedig megkapták a kegyelemdöfést. Egy igencsak tanulságos találkozón.

Nyíregyházi SN-Balassagyarmati Kábel SE 24-22 (13-8 )

Bem iskola, 300 néző, v.. Héjja, Kónya.

Nyíregyházi SN: Oláh – Gidai 5, Tóth 6/2, Priczel, Boda, Székely 3, Vasas 3. Csere: Horváczki 2, Varga L. 4/2, Takács, Nagy 1/1. Vezetőedző: Bécsi János.

Kiállítások: 10, illetve 20 perc.

Hétméteresek: 8/5, illetve 4/1.

