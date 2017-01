Nyíregyházi Sportcentrum – Esélyesek a tallinni csapattagságra

Immár egy évtizede tart az a sorozat, hogy rendre van nyíregyházi játékos a korosztályos válogatottakban. A fiúknál különösen erős volt ilyen téren az elmúlt tíz év, amely során akadtak olyan korosztályok, amikor többen is ott lehettek a nemzeti csapatban. Olyanra azonban még nem volt példa, amire mostanság, hogy az aktuális U18-as válogatott keretnek négyen is tagjai a Nyíregyházi Spotcentrum csapatából: az 1999-2000-es korosztályból Farkas Dániel, Fazekas Csaba, Mokánszki Máté és Sitku Márton is ott volt a két ünnep közötti székesfehérvári összetartáson. Az U18-as válogatott már a nyári feladatára, a B divíziós észtországi, tallinni Európa-bajnokságra készül – a szintén nyíregyházi kötődésű szövetségi edző, Ferenczi Tamás vezetésével.

– Mivel ezt a korosztályt úgymond megörököltük Váradi Attila edzőkollégánktól, mi is most ismerkedünk a kerettagok nagy részével – mondta Ferenczi Tamás. – Korábban inkább az 1999-es születésű gyerekeket teszteltük, a mostani Héraklész-hét keretében tíz újonnan behívott kétezres születésű kosaras is megjelent a válogatott edzőtáborában, így ebben a korosztályban már harminckét gyereket láthattunk testközelből. Nagy valószínűséggel közülük kerülnek majd ki az Európa-bajnokságra utazók is, de figyeljük a kiemelt korosztályos bajnokságok küzdelmeit is, mert ebben a korban hónapok alatt is elérhető olyan fejlődés, amivel esetlegesen be lehet még kerülni a keretbe.

Bőven akad tehát riválisa a nyíregyházi kosarasoknak, akik persze a többi kerettaghoz hasonlóan abban reménykednek, hogy az utolsó kerethirdetésnél is elhangzik a nevük.

– Fazekas Csaba a korosztálya meghatározó játékosai közé tartozik, ő 1999-es születésű kosarasként tavaly, az egy évvel idősebbek között is kiharcolta helyét az Eb-keretben – kezdett a négyek jellemzésébe Ferenczi Tamás. – Farkas Dániel sokat fejlődött, de nála érezhető az a fajta tapasztalathiány, ami abból adódik, hogy a korábbi években meghozott érthetetlen döntések révén nem került be egyesülete kiemelt bajnokságban szereplő csapatába, hanem csak a B csapatban szerepelt. Sitku Márton növésben lévő játékos, akinek fizikálisan kell sokat erősödnie, míg a legutóbbi edzőtáborba betegen érkező Mokánszki Mátéról is kiderült, hogy jó felépítésű kosaras, de rá is igaz az, ami a társaira is, hogy vannak hiányosságai. Ezzel együtt mind a négyen esélyesek lehetnek arra, hogy bekerüljenek az utazó keretbe.

Úgy volt, hogy Ferenczi Tamás ellenfélként is farkasszemet nézhet a válogatottbeli tanítványokkal, hiszen január 21-én játsszák a Nyíregyháza Blus Sharks–DEAC NB I B csoportos férfimeccset. Csakhogy már nem az U18-as válogatottat is irányító szakember a debreceniek edzője.

– Az év végi utolsó három meccsre kaptunk egyfajta ultimátumot, amely a hódmezővásárhelyi Hepp-kupa-mérkőzésen a dudaszó pillanatában kapott palánkos tripla következtében elszenvedett vereség után már nem teljesülhetett. Ebbe a sérülések és a betegségek miatti, elsősorban a magas posztokon meglévő létszámhiány is belejátszott, holott a kapott ultimátum pillanatában még teljes volt a keret. Ezzel együtt a Salgótarján elleni meccsre még Horváth Imrével együtt készíthettük fel a csapatot, hogy a negyvenegy pontos győzelmünket követően felmentsenek bennünket a munkavégzés alól. A szerződésünket nem bontották fel, jelenleg arra várunk, hogy meghatározzák számunkra, milyen feladatkörben számítanak a munkánkra.

A DEAC felnőttcsapatát azóta a Berényi Sándor, Rátonyi Tamás edzőpáros irányítja.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA