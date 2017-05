Nyíregyházi üzlet győzedelmeskedett

Remek megyei eredmény született „Az Év Boltja” versenyen: delikátesz kategóriában a nyíregyházi Csodaszertár győzött. Matolcsi-Kovács Dorottya tulajdonos-üzletvezető lapunknak elmondta: a megmérettetés célja, hogy megtalálják Magyarország legkiválóbb élelmiszert és egyéb FMCG (gyorsan forgó fogyasztási)-termékeket kínáló üzleteit, és hogy a vásárlóbarátság, az árukínálat, a fenntarthatóság, a szolgáltatások színvonala, az üzlet kialakítása, különleges megoldásainak és szolgáltatásainak figyelembevételével felhívják a figyelmet a legkiemelkedőbb kereskedelmi egységekre.

A díjazottak közül egyetlenként különdíjat is kaptunk.

Matolcsi-Kovács Dorottya

Nagy megtiszteltetés

– A „Csodák pedig vannak …” című pályázatunkkal indultunk, a benyújtott anyagunk pedig elnyerte a szakmai zsűri elismerését. Felkértek ugyanis bennünket arra, hogy az FMCG TOP konferencián mutassuk be üzletünket és koncepciónkat. A visszajelzések alapján elmondhatom, hogy sikerült igényes, informatív prezentációval megjelennünk – ezt a férjem, Matolcsi Balázs mutatta be a konferencia közönségének. Sok érdekes előadást hallhattunk és sokat tanulhattunk – nagy öröm, hogy ott lehettünk. — A versenynek az is a célja, hogy a kiváló megoldásokat és jó ötleteket szakmai körökben népszerűsítsék, illetve hogy ezek az üzletek követendő példaként mutassák meg a helyes irányt, elősegítve ezzel a színvonal emelkedését.

Azt csak a Zamárdiban rendezett díjátadón tudtuk meg, hogy a szakmai zsűri döntése alapján a Csodaszertár a szakbolt kategórián belül a delikátesz kategóriában győzedelmeskedett. Ezenkívül nagy meglepetésünkre – az összes díjazott közül egyetlenként – a Nébih különdíját is átvehettük, ami hatalmas megtiszteltetés.

