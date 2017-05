Nyírség-siker és toborzó

Kósa János edző szerint a nyíregyháziak már az elején nagy nyomás alá helyezték az ellenfelet, hamar sikerült kétgólos előnyre szert tenniük. A Várda kontratámadásokra helyezkedett be és egy ilyen támadás végén szépített, egy szép egyéni akcióval viszont újra növelte előnyét a házigazda. A győzelmet a szépszámú közönség vastapssal jutalmazta. A Nyírség következő meccsét május 20-án (13 óra) rendezik az NYVSC pályán, amikor a Balmazújváros lesz az ellenfél.

Idevágó információ, hogy a Nyírség NSC toborzót hirdet. „Akár tudsz már focizni, akár most szeretnél megtanulni, nálunk a helyed! Ha szívesen csatlakoznál egy vidám, sikeres csapathoz, akkor keress meg minket! Szeretettel várunk Téged! Ha van olyan ismerősöd, akit érdekel a lehetőség, hozd őt is magaddal! Várjuk minden olyan lány jelentkezését, aki 1999. január 1. és 2010. június 30. között született és szeret focizni, és egyesületi szinten is kipróbálná magát.” Jelentkezni lehet: Kósa János edzőnél.(telefon: 20/924-9640).

