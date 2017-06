NyírVV-ügy: Az ügyészség súlyosbítaná az elsőfokú büntetést

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Nyíregyházi Járásbíróság bűnösnek mondta ki a NyírVV Kft. ügyvezetőjét jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és gazdasági csalás bűntettében és hamis magánokirat felhasználásának vétségében. Ezért B. P.-t halmazati büntetésként négy év börtönbüntetésre ítélte. Az ügy másodrendű vádlottját, D. P.-t, a cég egyik csoportvezetőjét bűnsegédként 3 év börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen.

– Nyíregyházi Járási és Nyomozó Ügyészség június 22-én mindhárom vádlott terhére súlyosításért fellebbezést jelentett be. Az ügyész indítványozta, hogy a másodfokú bíróság az I. és a III. rendű vádlottakkal szemben hosszabb tartamú szabadságvesztést és közügyektől eltiltást, továbbá pénzbüntetést is szabjon ki. Utóbbit II. rendű vádlottal szemben is kérik. Az ügyben érintett jogi személy terhére az ügyész azért jelentett be fellebbezést, hogy tiltsák el a közbeszerzési eljárásokban részvételtől– közölte dr. Szi­lágyi László sajtószóvivő.

KM

