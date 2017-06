„Nyitott Bíróság” Kisvárdán

Az alkalomra az adott lehetőséget, hogy az Országos Bírósági Hivatal meghirdette a „Nyitott Bíróság” programját –kezdte beszélgetésünket Kapinné dr. Farkas Gyöngyi Elnök Asszony. A program célja, hogy a bíróság zártságát oldva nyitni a városlakók és az itt élők felé, hogy bepillantást nyerjenek tevékenységünkbe.

Pályázat középiskolásoknak

A Kisvárdai Járásbíróság Elnök Asszonya pályázatot írt ki ez év februárjában a „Nyitott bíróság” programja keretében a középiskolák 11–12. évfolyamos tanulói részére. Két témában lehetett pályázni prózával. Gondolataim a bírói hivatásról, valamint az Igazságszolgáltatás egy középiskolai diák szemével. A beküldési határidő április volt. A bírák, a bírósági titkárok a középiskolai osztályfőnöki órákon, április és május hónapokban, tájékoztatták a gyerekeket, a bírák tevékenységéről, a bírói hivatásról a bíróságok szervezeti felépítéséről. A középiskolások osztályfőnöki órákon kaptak tájékoztatást a legalapvetőbb jogi ismeretekről, így többek között a hatalmi ágak elválasztásáról, az igazságszolgáltatás és a bíró függetlenségéről, a bírósági szervezetrendszerről. A bíróságok igazgatásáról, a hatásköri és illetékességi szabályokról. A legfontosabb jogágakról, a polgári, a büntető és a közigazgatási perrel kapcsolatos legegyszerűbb rendelkezésekről továbbá a perbeli jogokról és kötelezettségekről. A fő cél az volt, hogy a tanulók rendelkezzenek ismeretekkel a bíróságok munkájáról. Illetve felkeltsék a fiatalok érdeklődését a jogászi pálya iránt. E munkába az elmúlt tanévben a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium tanulói kapcsolódtak be.

Ünnepélyes díjátadás

Bensőséges, családias ünnepség keretében adták át a díjazottaknak az elismeréseket június 23–án, pénteken. dr. Nyakó Zsuzsanna a Nyíregyházi Törvényszék elnöke /volt „besis”/, Leleszi Tibor Kisvárda polgármestere és a társszervek, az ügyészség vezetői, a Járásbíróság bírái, titkárai és a munkatársak jelenlétében, kis ünnepség keretében kapták meg a helyezettek az elismeréseket. A beérkezett pályázatokat a Járásbíróság bírái, titkárai értékelték, s szavazással tették le voksukat az első három helyezet dolgozatra. Az első helyezést Nagy Anna, a második helyezést, Molnár Dóra, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára Lekka Ákos állhatott fel. Mindhárman a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium tanulói. A helyezettek Emléklapot és a Nyíregyházi Törvényszék ajándékcsomagját kapták meg az Elnöki Kabinet vezetőjétől Pollák Józseftől. Az Emléklapot a helyszínen dr. Nyakó Zsuzsanna a Nyíregyházi Törvényszék elnöke személyesen írta alá. A díjátadó ünnepség vendéglátással és kötetlen beszélgetéssel fejeződött be.

A munka tovább folytatódik

–Az ilyen irányú tevékenységünket tovább folytatjuk szeptembertől – mondta az eseményről a Kisvárdai Járásbíróság elnöke– bevonva a város többi középfokú oktatási intézményét is. Nagyon örülök annak, hogy a pályázó diákok merték leírni gondolataikat a bírókról, a bíróságok munkájáról. Tovább szeretnénk folytatni nyitottságunkat, a különböző kiállítások, és más rendezvények, a Férfi Dalárda bemutatkozásával, szavalóverseny rendezésével, s kisebb zenei programokkal. De várjuk a városunk és a környező települések érdeklődő lakóit, hiszen a tárgyalásaink nyilvánosak s a bíróság épülete mindenki számára nyitva áll. Arra biztatok mindenkit, hogy ne csak ügyfélként látogassanak el hozzánk, hanem bármikor bejöhetnek s a jövőben a különböző rendezvényeinket is nagyobb nyilvánosság felé is meghirdetjük – mondta zárszóként Kapinné dr. Farkas Gyöngyi a Kisvárdai Járásbíróság Elnök Asszonya.

