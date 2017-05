NYKS – Ráhajtanak még a bronzéremre

Egyetlen párharc, minimum két, maximum három mérkőzés maradt még a Nyíregyházi Kosársuli számára a hosszúra nyúlt bajnokságban. Az NYKS szombaton kezdi meg az amatőr női NB I bronzpárbaját, pályahátrányból, a Szeged otthonában.

– Ha nem is teljes létszámban, de készültünk a mérkőzésre, és persze szeretnénk elhódítani a bajnoki bronzérmet – mondta a Hepp-kupa-ezüstérmes csapat edzője, Farkasinszki Gyuláné.

– Ehhez idegenben is nyernünk kell, ami korábban többször is sikerült Szegeden, igaz, az alapszakaszban most kikaptunk. Akkor nem volt Páll Vivien, így szétcsúszott a játékunk, most teljes a csapat, és mindent megteszünk a sikerért.

