NYKS – Tornagyőzelemmel mutatkozott be az új edző is

Három korosztályban, három helyszínen rendezett rangos korosztályos felkészülési tornát a Nyíregyházi Kosársuli. Ezeken a mérkőzéseken nemcsak a rendező, hanem a vendégek junior, kadett és serdülő csapatai is kellően fel tudtak készülni a bajnoki rajtra.

– Nívós viadalon vagyunk túl, olyan csapatok voltak a résztvevők, amelyek az előző idényben mind-mind a felsőházban, a legjobb tizenhat között szerepeltek a maguk sorozatában, de akadt nyolcas döntős résztvevő is – értékelte a látottakat Farkasinszki Gyuláné, a Nyíregyházi Kosársuli felnőtt csapatának edzője, aki a hétvégén fellépők közül a juniorok és serdülők szakmai munkáját is irányítja . – Külön öröm, hogy két korosztályban is megszereztük az elsőséget, ehhez olykor szükség volt egy kis szerencsére is, de összességében a juniorok és a kadettek is megdolgoztak a tornagyőzelemért és a legkisebbek, a serdülők is megérdemelték a második helyezést.

Nézzük, hogy az egyes korosztályokban mi vár a csapatokra az előttük álló a bajnoki idényben.

– A junioroknál most nem cél az, hogy a felsőházban szerepeljen a csapat, hiszen ennek a korosztálynak a tagjai a felnőttcsapatnál történő generációváltás miatt jobbára az amatőr NB I-ben szerepelnek majd, így nincs értelme annak, hogy a hosszú utazásokkal kizsigereljük őket – így Farkasinszkiné. – Ezzel együtt más úton eljuthatnak akár az országos döntőig is. A kadettek új edzővel, a Miskolcról Cegléden keresztül érkező Áron Balázsnéval, Kati nénivel készülnek, és szép eredményt értek el azzal, hogy legyőzték a hétvégén a Debrecent, valamint a nem teljes csapattal érkező Diósgyőrt. Számukra a tizenhat közé jutás lehet a cél, ha eljutnak a B döntőig, az már szép tett lenne. A serdülőket két korosztályból gyúrtuk össze, ezért nekik még szokniuk kell az ebben a korosztályban belépő új szabályokat, vagyis azt, hogy lehet zárni és csapdázni. Mindez csak gyakorlás kérdése, és azt hiszem, jó úton járunk.

A hétvégi eredmények legalábbis erre engednek következtetni.

Korosztályos felkészülési tornák

Juniorok, Bige Holding-kupa

A Nyíregyházi Kosársuli csapatának eredményei: –Szolnoki Sportcentrum 67–38, –Pécsi VSK 79–33, –Széchenyi KA Győr 75–63, –BEAC Újbuda 70–57, –Nagyvárad 80–25.

A végeredmény: 1. Nyíregyházi Kosársuli, 2. Szolnoki Sportcentrum, 3. Széchenyi KA Győr, 4. BEAC Újbuda, 5. Pécsi VSK, 6. Nagyvárad (romániai).

Kadettek, Agroker-kupa

A Nyíregyházi Kosársuli eredményei: –Debreceni KA 51–45, –Szolnoki Sportcentrum 64–44, –Diósgyőri VTK-ÉLKSK 53–50, –Kanizsai Vadmacskák 44–33, –Atomerőmű KSC Szekszárd 43–63.

A végeredmény: 1. Nyíregyházi Kosársuli, 2. Debreceni KA, 3. Diósgyőr, 4. Szekszárd, 5. Szolnok, 6. Nagykanizsa.

Serdülők, Carl Zeiss-kupa

A Nyíregyházi Kosársuli csapatának eredményei: –Diósgyőri VTK-ÉLKSK 51–67, –Dunakeszi Kiscicák 67–53, Miskolci VSI Vadmacskák 44–35, –MTK Budapest 60–24, –Dunakeszi Kiscicák 61–47.

A végeredmény: 1. Diósgyőr, 2. Miskolci VSI Vadmacskák, 3. Nyíregyházi Kosársuli, 4. Dunakeszi Kiscicák, 5. MTK Budapest.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA