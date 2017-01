NYTK – Édessé vált a történelmi győzelem

Január a bravúr hónapja a nyíregyházi tekézőknél, legalábbis tavaly az év első hónapjának hajrájában sikerült legyőzni hazai pályán a Győrt. Az esztendő első mérkőzésén szombaton fogadta az NYTK a szuperligában a Szolnokot, amely most tölt be nagyjából olyan szerepet a bajnokságban, mint egy éve a kisalföldiek.

Meg is született a remélt bravúr, amit még édesebbé tesz, hogy a nyíregyháziak a legmagasabb osztályban még sosem győzték le a Tisza-partiakat. Fura párharcokkal indult a meccs, mert a nem teljesen egészségesen játszó Szlovenszki Tibor 522 fával pontot szerzett, Mogyorósi Péter viszont 564-gyel nem. Mondjuk nem jött rosszul, hogy a Szolnokban 456 fás teljesítmény született nyitásként, maj később még egy 472 is, ezekkel könnyebbé tették a hazaiak dolgát.

Ami azért annyira könnyű nem volt. A középső sorban egészen jól alakultak a dolgok, Hacker Dezső mind a négy szettpontot begyűjtötte, Kastura Zsolt is egyéni ponttal gazdagodott, így 3–1-re ment az NYTK és 136 fás előnye is volt. A zárásként fellépő Finta Zoltánnak és Szegő Leventének csak arra kellett figyelni, hogy utóbbi ne csökkenjen vészesen, és mivel Szegő kifejezetten jól is játszott, és Finta is úgy ahogy tartotta a lépést riválisával, így már nem került veszélybe a történelmi győzelem. Amivel a kiesőzónától is egyre távolodik a nyíregyházi csapat.

Szuperliga: Férfiak

12. forduló

Nyíregyházi TK–Szolnoki MÁV SE 5–3 (3263–3120)

NYTK: Szlovenszki T. 522 (1 pont), Mogyorósi 564, Kastura Zs. 532 (1), Hacker 570 (1), Szegő 562, Finta 513. Ifi: 0–4 (875–977).

