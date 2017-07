Nyugis tengerpart, hatsávos káosz

Szinte napra pontosan három évtizeddel ezelőtt jártam először (és azóta utoljára) Bulgáriában: ami a három hetes táborból megmaradt, az a gyönyörű tengerpart, a várnai delfinárium cuki mutatványosai és a minden este esedékes, kötelező folklórprogramok elviselhetetlen hosszúságú ének- és táncfolyama. De emlékszem arra a csokis süteményre is, amit délutánonként hordoztak körbe a semmittevésben elfáradt gyerekhadnak. És annak ellenére, hogy az utóbbi időben egyre több ismerősünk járt ott és mesélt csupa jót a Napospartról, első hallásra meglepő volt, amikor január végén felmerült az ötlet: menjünk el egy hétre a Fekete-tenger partjára.

Fotó: kelet.hu © Fotó: kelet.hu

Azért furcsállottuk, mert ha utazunk, leginkább városokat látogatunk, ahol reggeltől estig csak megyünk, megyünk, megyünk, hogy a lehető legtöbb információt szívjuk magunkba, így joggal merült fel a kérdés: mit fogunk egy héten át csinálni? Tényleg csak annyi dolgunk lesz, hogy kitaláljuk: a hasunkat süttessük vagy a hátunkat? Végül úgy döntöttünk, hogy megyünk és nem bántuk meg. Sőt!

Fotó: kelet.hu © Fotó: kelet.hu

A fagyit grammban mérik

A szállodai szobánk nagyobb volt, mint a lakásom, a hotel medencéjének vize tiszta és kellemesen hűs, a partján nyugágyak – néhány utastársunk szinte az egész hetet ott töltötte, amiben talán szerepet játszott a medence melletti, este tízig nyitva tartó, mindent ingyen kínáló bár is… Mivel a Napospart egy délelőtt olyannyira nem volt napos, hogy esett az eső, volt időnk feltérképezni Neszebár ókori részét, amely az UNESCO Világörökség Listáján is szerepel.

Fotó: kelet.hu © Fotó: kelet.hu

Egykor negyven temploma volt, de közel húsz még ma is látható, a legtöbben mégsem az ókori emlékek, hanem a hangulatos utcácskák üzletei és a közvetlenül a tengerparton lévő éttermei miatt keresik fel. És a világhírű fagyit sem hagyja ki senki, még akkor sem, ha a hazai adag duplája fér az egyébként ugyancsak extra méretű tölcsérbe – érdekes, hogy Bulgáriában a fagylaltot nem gombócban, hanem grammban mérik, az árak pedig, mint ahogy az üzletekben és az éttermekben is, talán még olcsóbbak is, mint itthon.

Persze attól kezdve, hogy kisütött a nap, az óvárost már csak akkor kerestük fel, amikor meguntuk a szálloda zöldségekben gazdag vacsorakínálatát, egyébként nem tettünk mást, mint amit minden más nyaraló: reggeli után irány a part, amit csak a vacsora kedvéért hagytunk el, hogy reggel újra elfoglalhassuk a kedvenc helyünket a napernyőnk alatt.

Az egy hét úgy elrepült, hogy észre sem vettük, és az is kiderült, hogy időnként jót tesz, ha az embernek csak egy dolgon kell gondolkodnia. Én kicsit aránytalanul elmélkedtem, így történhetett meg, hogy a hátam jobban leégett, mint a hasam. Sebaj, legközelebb jobban figyelek.

Fotó: kelet.hu © Fotó: kelet.hu

KM-SZA

A török sofőrök kizárólag a gázt és a dudát ismerik

Számos fakultatív program közül választhattunk – többen dicsérték a Jeep-safarit és a szozopoli kirándulást, de mi másra vágytunk: arra, hogy beleszagoljunk Isztambul levegőjébe. Hajnali kettőkor indultunk, és köszönhetően az egyik magyar családnak, akik eltökélték, hogy hazulról vitt mulatós zenével készítik ki a pihenésre vágyó lakótársakat, egy szemhunyásnyit sem aludtunk. Mindössze négyen voltunk a csoportból, akiket érdekelt az egykori Konstantinápoly, a minimumlétszám csak a shoppingolni vágyó, orosz turistákkal lett meg, de így is kaptunk magyar idegenvezetőt – pontosabban magyar idegenvezetést egy bolgár, de az ELTE-n tanuló fiatalember személyében.

Aki nem tudja elképzelni, milyen az élet egy húszmilliós nagyvárosban, keresse fel Isztambult, de csak akkor, ha bírja a káoszt, a fel nem fogható tömeget, a dugóban töltött órákat. Én csodálattal figyeltem a miénktől eltérő kultúrát, a kétszer hat sáv szűnni nem akaró forgalmát, a csak a gázt és a dudát ismerő autósokat. És persze a Kék mecsetet, a Hagia Sophiát, a bazár hangulatát, a Márvány-tenger különleges színét, azt, hogy áthajtva a Boszporusz-hídon Ázsia földjére léptünk. Annyi élményt kellett befogadni egyetlen nap alatt, hogy még az sem érdekelt, hogy a bolgár-török határon másfél órát vesztegeltünk, és hogy egy baleset miatt – a közlekedési kultúrát látva napi több százra saccolom a koccanások számát – ötven percbe telt, amíg az egyik útra kihajtottunk. Egy olyan városért, ami évszázadokon át a világ központja volt, ez elhanyagolható ár, akárcsak a 129 leva, amennyibe került.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA