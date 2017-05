Oda a bajusz, de megérte: bajnok a balkányi csapat!

Ünnepelni mindig jó. Márpedig a Balkány alaposan megszolgálta a dáridót. A megyei első osztályú futballcsapat a Rakamaz legyőzésével betonbiztossá tette a bajnoki cím megszerzését. Mindez hetek óta érett, elvégre embertelen régen nem halmozott fel ekkora előnyt egyetlen élen nyomuló együttes sem. A Mirgai-legénység öt fordulóval a zárás előtt tizenhét pontot vert a második Nagyecsedre (mivel a legutóbbi körben a csapat szabadnapos volt, az előny tizennégy egységnyire olvadt, de ez már az égvilágon semmit nem befolyásol…), arról nem beszélve, lassan két teljes szezon óta veretlen! Itt nincs vita, abszolút a legjobb gárda viszi a prímet.

– Sokan megmosolyogtak, amikor két éve elvállaltam a megye kettőben szereplő, akkor négy játékosból álló balkányi csapatot úgy, hogy kötelező volt a feljutás. Egy hónap alatt kellett tizennégy olyan futballistát találni és persze, összecsiszolni, akikkel jól együtt tudok dolgozni, az általam elképzelt játékrendszerbe beleillenek. A vezetők bíztak bennem, miként én is bennük. Nagyon fontos tényező, hogy hagytak dolgozni, mindenben támogattak. Szintén akadtak, akik nem hittek nekem, hogy a megyei másodosztályban sokkal nehezebb bajnokságot nyerni, ha van egy olyan vetélytárs, mint nekünk volt a Rakamaz. Mert ők is, ahogy mi is mindenkit legyőztünk, így az egymás elleni meccsek döntöttek az első helyről, míg az első osztályban a körbeverések miatt sokkal kiélezettebb a küzdelem. Beigazolódott a sejtésem, miszerint ha kiegyensúlyozottan teljesítünk, akkor akár meggyőző különbséggel az élen végezhetünk, ez történt esetünkben. Mindemellett ötvenhárom mérkőzés óta veretlenek vagyunk, amit nem lesz egyszerű megdönteni. Az első célt elértük, a másik jelenleg az, hogy a hátralévő öt fordulóban megőrizzük a veretlenségi sorozatunkat.

Mirgai László számára „áldozattal” járt a diadal. Mindemellett már is itt a következő feladat: szerdán (kezdés: 17 óra) a Vásárosnaményt fogadja a Balkány – a tavaszi nyitányról elhalasztott meccset pótolva.

– A Rakamaz elleni meccs után nagy bulit csaptunk, előtte a fiúk megszabadítottak a bajuszomtól… – árulta el a szakvezető. – Most már tovább készülünk, hiszen a tavaszi idény egyik legjobban szereplő csapatával a Vásárosnaménnyal találkozunk, amelynek támadószekciója legalább olyan jó, mint a miénk. Ezért nem engedhetünk le. Ugyanakkor minden egyes játékosomnak köszönettel tartozom, hogy hozzásegítettek a hetedik bajnoki címem megszerzéséhez, a Balkánnyal ez volt a negyedik! Ebben a nem mindennapi teljesítményben nagyon szerepe van a balkányi városvezetésnek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy idáig eljuthassunk. Köszönet Pálosi László polgármester, Oláh János alpolgármester, Obsitos Norbert elnök úrnak, Kerezsi Csabának, Horváth Lászlónak, Néző Istvánnak, Varga Lászlónak, Magyar Sándornak, egyáltalán a szertárostól a gyúróig, a szurkolóktól a szponzorokig csak hálával tartozunk mindenkinek, nélkülük nem értünk volna el ezt a sporttörténelmi tettet.

KM-KT

