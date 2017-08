Ők is szívesebben pihennének szenteste napján…

Zöld utat kapott a Kúriánál az a népszavazás kiírását megelőző aláírásgyűjtés, amelyet egy magánszemély (Bíró Zoltán) indított el azért, hogy szenteste napja munkaszüneti nap legyen.

Régi vágyuk teljesülne

Az aláírásgyűjtés élére állt a Magyar Szakszervezeti Szövetség, amelynek a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) is tagja. Összesen 200 ezer aláírásra van szükség ahhoz, hogy a népszavazást kiírják. Az aláírásokat novemberig lehet majd gyűjteni, a szervezett keretekről a kereskedelmi ágazatban a KASZ gondoskodik.

– A kereskedelemben karácsony előtt nagy a hajtás. Vannak, akik még december 24-én délelőtt szerzik be az ünnepi menü hozzávalóit, a boltok pedig 14 óráig tartanak nyitva. A dolgozók közül szinte senkit nem engednek ilyenkor szabadságra. A szakszervezet részéről azt gondoljuk, hogy a kereskedelmi munkavállalóknak is meg kell adni azt a lehetőséget, hogy a családjukkal együtt készüljenek az ünnepre, sőt a kereskedelmi munkavállalók nyolcvan százaléka nő, többségükben családanyák, akikre otthon, a háztartásban is megnövekedett feladatok ­hárulnak ebben az időszakban.

Az idei év különleges

– Éppen ezért a boltokban dolgozók régi vágya teljesülne, ha sikerülne elérni, hogy december 24-én ne kelljen dolgozniuk – mondta el a Kelet-Magyarország érdeklődésére Buday Pálné, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének alelnöke.

A tizenkét tagú Nemzeti Választási Bizottság hitelesítette a népszavazásra irányuló kérdést, mely így szól: „Egyetért-e ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?” Érdekesség, hogy az idén december 24-e vasárnapra esik, így sokan egyébként sem dolgoznának.

KM-LTL

Munkaszüneti napok Magyarországon 2017-ben

január 1. – újév

március 15. – nemzeti ünnep

április 14. – nagypéntek

április 17. – húsvét

május 1. – a munka ünnepe

június 5. – pünkösd

augusztus 20. – az államalapítás ünnepe

október 23. – az 1956-os forradalom ünnepe

november 1. – mindenszentek napja

december 25-26. – karácsony

VISSZA A KEZDŐOLDALRA