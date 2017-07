Okkal, de békésen emelték fel a szavukat

Jómagam, ahogyan a megye többi roma vezetője is, elítélem a történteket, az állatkínzást. A június 25-ei, vasárnapi tüntetés előtt csütörtökön Nagycserkesz polgármesterével közösen tájékoztató fórumot tartottunk a községházán, hogy felkészítsük a község lakosait a szurkolók és érdeklődők tömeges megjelenésére, a potenciális problémákra, veszélyekre. Kiss Józsefné polgármester mellett jelen volt Ferenc Róbert ezredes, közrendvédelmi osztályvezető, városi kapitányhelyettes is. Arra kértük a lakosokat, legyenek türelmesek, megértőek, tanúsítsanak megfelelő magatartást a tüntetők felé annál is inkább, mivel a gyülekezési jog minden magyar állampolgárt megillet. A főszervezőt is megkerestük, hogy lehetőleg ők is kerüljék az atrocitásokat, az inzultációkat. Hála istennek, békés körülmények között zajlott le a demonstráció, köszönet érte mindenkinek, a hatóság munkatársainak, a nagycserkeszi romáknak.

– Balogh Albert, Országos Roma Önkormányzati képviselő –

Fülöp története az egész országot megrendítette. Ezért a szurkolók összefogtak és békés demonstrációt szerveztek, hogy felhívják a figyelmet az állatkínzásokra.

