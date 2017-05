Okos út a jövődhöz

Nyíregyháza – 2017. május 20-28. között hat ország 25 fiatalja vett részt a ”Clever way to your future” elnevezésű ifjúsági csere második állomásán, Nyíregyházán.

A két állomásos ifjúsági csere első eseménye Adán valósult meg a szerbiai IFIX szervezésében, a nyíregyházi program megvalósításáért pedig a Mustárház IITI volt a felelős. A résztvevők Spanyolországból, Németországból, Hollandiából, Norvégiából, Szerbiából és Magyarországról érkeztek, hogy tapasztalatot cseréljenek ifjúsági munkanélküliség témakörben. A csere ideje alatt workshopokon járták körbe a résztvevők az ifjúsági munkanélküliség témakörét, és igyekeztek megoldásokat találni a problémára. A műhelymunkákon szó volt többek között a külföldi munkavállalásról, fiatalok vállalkozóvá válásáról, start-up-okról, a sikeres önéletrajz és állásinterjú összetevőiről, valamint közös projektötleteken is dolgozhattak a fiatalok az Erasmus+ program keretein belül. A program részeként egy City Rally formájában sikerült közelebbről is megismerkedniük a várossal, valamint a híres Nyíregyházi Állatparkba is ellátogattak. A csere végén a résztvevők pozitív energiákkal és közös projektötletekkel indultak útnak, amelyeket remélhetőleg a jövőben meg is valósítanak majd. – Mustárház – VISSZA A KEZDŐOLDALRA