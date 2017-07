Okosan, ésszel…

Berényi László – Pap Tamás

Sztárt Alkot Kft – Opel Adam R2

Veszprém Rallye

2017.07.07-09.

Hat gyorsasági szakaszon összesen 78 verseny kilométer vár Berényi Lacira és hű navigátorára Pap Tomira. Ez kevés vagy sok a fiúknak és az Opel Adam R2-nek?



– Telhetetleneknek kevés, nekünk pont közepes, de volt már itt 68km is. Ha 100km lenne akkor igazi taktikai verseny alakulna ki, amibe jók vagyunk. Ekkor azonban biztos, hogy másfél szeres szorzójú verseny lenne! Ezeket a hosszúakat is kedveljük, mert a kitartást többre tartom, mint a most bele mindent. Aztán pedig a szerencse majd segít! Szerintem ez is a fejbe dől el egy kicsit!

Aszfaltról murvára, murváról aszfaltra megy a csapatod. Miként is bírja a szervizcsapat ezeket az átállásokat?



– Köszönöm kérdésed, azt mondanám a felesleges négyszeri autó építéshez, hogy az még nem csinálta, akin múlik ez a “VÁLTOZATOSSÁG”. Nos Nézzük csak Salgón aszfalt, Szombathely murva, Székesfehérvár aszfalt, Veszprém murva, Baranya aszfalt. Ez akárhogy nézzük az utolsóval ötödik átszerelés. ORB anyagilag bírja, csak a RALLY2 nem. Ezt valakinek egyszer figyelembe kellene venni! Aki hallja adja át!

A veszprémi pályák keményebbek, mint a nyugati határnál lévők. Itt egy kis hiba is végzetes lehet. Tudtok-e tesztelni hasonló körülmények között?



– Nagyon szeretnénk, és meg is van az esély rá! Mindenki fő állásba dolgozik valahol, ezért esténként kell átvarázsolni a gépet terep-járóvá! Csak ezután jöhet a gátlók tekergetése, és egyebek! Az lenne a jó, hogy eleve murván lenne a gép. Negyede lenne vele a meló! A teszt sajnos a Szolnok körüli földúton lesz. Veszprémi körülményű hely sajnos nincs a közelünkben sem! Pláne amikor csak fél napot ér rá mindenki!

Milyen versenyző párost kíván ez az “autógyilkos” pálya?



– Azt kívánja, hogy ismerd az autód viselkedését extrém körülmények között is! Nos ez az, ami nincs! Ha aszfalton kiszámíthatóbb volt a Hondához képest, most a matematikai valószínűség számítás itt felborul. De mi nem szeretnénk! Tehát, ….” Első Veszprém az Adammal” című fejezetet kezdjük. Mert a ISEUM teljesen más. Én is kíváncsi vagyok mire elég!

Korábban már jártak erre a fiúk a Honda Civic Type R-rel. Az akkori tapasztalatok mennyiben segíthetik most őket?



– Egy kicsikét bizonyára, de ugyan annyira jó nagy becsapás is lehet, mert amit full nyélen átvágva megoldotta a jól fekvő TYPE-R, azt az nem biztos, hogy szereti a kis piros Adamka! A visszafordítókat bizonyára, ami most kevés lesz. Ráadásul vég sebességünk sem egy hatalmas! Tehát van mit javulnunk. Bőven van még vásárolni való az Opelhez!

Erre a versenyre mit is kell átalakítani, kicserélni, hogy “murvás” versenyautó váljék az Opel Adam R2-ből?



– Hú-ha, nagyon sok mindent, de nem is a futómű, fék és egyebek az idő rabló csere, hanem azok összehangolása! Minden menet tulajdonság felborul. Gondoljunk arra, hogy az irtózatos gumit feltesszük, a kartervédő dupla súlyú, más a stabilizátor elől hátul, és a fékrendszer. Ha két pótkerékkel szeretnél menni, arra is ki kell találni a dinamikát. Sőt a fogyasztása is megnő a kicsi gépnek. És nyilván lassúbb is lesz. A magas súlypont, és minden egyéb rögtön borítja a érezhetően bevehető kanyar sebességet. Bizonyára fogunk módosítgatni, finomítgatni gyorsról gyorsra a versenyen, amikor is azt mondhatjuk, hogy jövőre ez marad a beállítás Veszprémre. Erre én is kíváncsi leszek, mi itt a legjobb beállítási szett. Bárcsak harmadik utasként ott ülhetnék az első gyorson a fiúk mellett, és érezném a fenekemen mi újság van. A szervizbe pedig halálra izguljunk magunkat a többiekkel! Egyben ezért is csináljuk. Nem Igaz?

Végszóként mit is kívánsz a “fiaid”-nak?



– Azt, amit mindig is teljesítettek: Okosan, ésszel, amit az út és látási viszonyok megengednek. Nos…. miért nevetsz?……… Volt már olyan, hogy a zivatartól és a sártól ki sem láttak az autóból.

Vagy netán a saját porukba futnak bele a visszatérő úton. Minden lehet! Még az is lehet, hogy levegő szűrő nem bír ki két gyorsot sem. Ki tudja? Sajnos Opeléknél nincs erre másik szűrési szisztéma. Ez is kiderül ezzel mi lesz! De az biztos, hogy sodródásból lesz elég, hisz nagyon szeretik a kilinccsel előre menetet. Persze a nézők nagy örömére. Azt ígérem, hogy lesz elég látvány, hisz ekkor figyelnek ránk a nézők, aminek pedig a reklám partnereink nagyon örülnek. Ne is felejtsem el őket, hisz nélkülük nem jöhetett volna létre a Veszprém Rally.

– Hajósi Miklós –

