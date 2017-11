Oktatáspolitikai nóvum, s új megyei érték

– Személy szerint is nagyon örülök annak, hogy végre javaslatként is beérkezett hozzánk a Kedvesház pedagógia programja, amelyet egyébként már korábban is jól ismert a megyei önkormányzat – osztotta meg lapunkkal a véleményét csütörtökön Baracsi Endre, a megyei közgyűlés, illetve a Megyei Értéktár Bizottság alelnöke, amikor is ünnepélyesen bejelentette, hogy két újabb értéket vett fel a bizottság a megyei értéklajstromba: az egyik a 4 For Dance együttes, a másik pedig a Kedvesház és az ott folyó munka.

A sajtótájékoztatónak az országos viszonylatban is egyedülálló Lázár Péter alapította és Batári Zsolt vezette nyírtelki intézmény adott helyet, s a rendezvényt a sajtó képviselőin kívül megtisztelte jelenlétével dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, illetve Szekeres József, a város polgármestere.

Ahogy Kemecsei György, a Gyerekekeért SOS 90 Alapítvány elnöke, a Kedvesház fenntartója a köszönetének hangot adva fogalmazott: elég csak körbenézni a házban, s a falakon elhelyezett tablók életképeiből pontosan leszűrhető, milyen szeretetteljes és áldozatos munka jellemzi ennek a különleges pedagógiai programnak az elmúlt több mint 20 esztendejét.

– Ez a pedagógia egymás és a tudás tiszteletére tanítja a gyerekeket, mindemellett kultúrával vértezi fel őket, hogy majd sikeres felnőttek lehessenek. S teszi ezt oly módon, hogy meghagyja a gyermekkort – méltatta a módszert Dr. Vinnai Győző, aki a parlament kulturális bizottságának a tagjaként, s oktatáspolitikusként is hangsúlyozta, hogy ma Magyarországon erőforrása a szürkeállomány, a szakképzettség, a diploma. Kiemelte, hogy a közelmúltban Orbán Viktor miniszterelnök is megfordult e helyen, aki néhány napja levélben gratulált a Kedvesház eredményeihez.

