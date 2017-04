Oláh-Gumi Nemetközi Rallycross Parádé a RabócsiRingen!

Továbbra is Közép-Európa legerősebb bajnoksága a magyar, amely mellett nemzetközi sztárpilóták is itt lesznek a Húsvéti nyitányon!

Már csak az előnevezések alapján is több mint 130 pilóta várja a rajtot!

Ha Húsvét, akkor RabócsiRing, immáron 20. alkalommal kerül megrendezésre a Szezonnyitó Rallycross Futam, amely mára már fogalommá vált az autósportot kedvelők körében. Aki volt már az tudja, aki nem, az most megtudhatja, hogy mi is vár rá pontosan ezen az őrült hétvégén. 100 % rallycross, egész napos kilincsre menő viadalok, családi programok és show elemek, amelyek most sem hiányoznak majd a RabócsiRing palettájáról.

Bátran kijelenthetjük, hogy ez az a futam, amit mindenki vár, versenyzők, nézők és a média egyaránt. Nem véletlen, hisz ezen a hétvégén mutatják meg Magyarországon először technikáikat a pilóták. Ugyan a magyar bajnoki pontvadászat már a Slovákiaringen elkezdődött, az Európa- és Világbajnokság pedig Spanyolországban, de a hazai nézősereg most először láthatja majd itthon kedvenceit.

A SuperCarsban, azaz a királykategóriában szinte csak nagy neveket tudunk felsorolni az indulók között úgy, mint Kiss Pál Tamás, Kárai Tomi, Harsányi Zoli, Max Pucher, Alois Höller, Spitzmüller Csabi, Kotán Peti, Vass Zoli, Mózer Attila vagy Papp Lajos, amely jelképezi, hogy hová is jutott a rallycross Magyarországon!

KPT behúzta a Slovákiringi futamot, majd Barcelonában is diadalmaskodott az EB futamon, ahol a 2. helyet szerezte meg Anton Marklund mögött. Kárai egy dupla szaltóval nyitott, de így is döntőbe küzdötte magát, Pucher félelmetes Fordjával hozta a kötelezőt, hiszen másodikként ért célba a nyitó fordulón. Vass elképesztő rajtjaival riogatta a mezőnyt, Kotán pedig a veterán Forddal döntőbe verekedte magát. Ezen előzmények ismeretében várjuk a Húsvéti rajtot, a folytatást pedig rábízzuk mindenki fantáziájára.

Super1600-ban átrendeződtek az erőviszonyok, szinte csak új nevekkel találkozhatunk a magyar nyitányon. A kategóriát váltó közönség kedvenc Wieszt Jankó, ezúttal Super1600-as Renault Twingo gyári méregzsákkal áll rajthoz. A tavalyi Zóna Bajnok Gerencsér Dávid is erősített, valamint ezúton debütál a legenda, Ferjáncz Attila fia, András egy Suzukival. Ebben a kategóriában két szabolcsi pilóta is meglepetéssel szolgálhat majd, Móricz Józsi a nagy visszatérő, valamint Vaskó Dominik, aki szintén most debütál a Super1600 mezőnyében.

SuperTouringCars +2000-ben Csendes Zsoltinak és a 400 lóerős Asconának szurkolhatunk majd elsősorban, míg a -2000-seknél Luiginak és Csirmaz Brúnónak lehet a legnagyobb esélye a „verhetetlen” cseh pilóta, Roman Castoral skalpjára.

A kisebb kategóriák is tartogatnak meglepetéseket, új pilóták és új technikák érkeznek. Az Amatőr Versenysorozat népszerűsége töretlen, így a szintén népes mezőnyben számos visszatérő meglepetés névvel szolgálhatunk majd.

Bár több mint 130 pilótát és technikát nehéz lenne felsorolni, de a nevezési lista magáért beszél, amely garanciája a húsvéti shownak!

Tehát ha Húsvét, akkor Máriapócs, RabócsiRing!!!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA