Olvasói levél: „Még lábat se mosnék a Szamosban”

Nagyra tartom Baranyi Krisztina képviselőnő, szakpolitikus kezdeményezését, hogy lépni kell az ügyben, ugyanakkor nagy befolyása lehet a vetési húsüzem vezetőjének, hogy nem tesznek semmit a szennyezés megszüntetése érdekében. Nem lehetett vele beszélni, elzárkózott a találkozástól. Nekem ott van egy hold földem a kompjárásnál, egy évben lemegyek oda kétszázszor, kaszálok, kapálok, krumplit, tengerit takarítok be, almát szedek, metszek.

Minden nap látom a Szamos állapotát. Ahogy a révész mondta: ő lábat se mosna benne. Én az 1960-as évek elején még e folyó vizét ittam, lehasaltam a partján, és jó ízűt kortyoltam belőle. Több újság is foglalkozott az utóbbi időben a szomorú állapotokkal. Örülök, hogy az újságírók, a képviselők, a polgármesterek törődnek a folyóink

vízminőségével. Jó lenne elérni, hogy olyan tiszta víz folyjon Olcsvánál, amilyen a hegyekből lezúdul. A kompjáratnál az 1960-as években még fürödtünk. Alkalmam most is lenne megfürödni, megmosakodni a délelőtti munkám végeztével, ebéd előtt, de jelen állapotában utálatos még ránézni is a Szamosra, nemhogy belemenni!

– Ács Ferenc, Olcsva –

