Olyan is van, hogy nincs benne több

Közvetlenül a mérkőzés után még nem derült ki, de a vasárnapi játéknapból sem jött ki rosszul a Kisvárda Master Good. A feljutásért küzdő, vagy legalábbis azt célként meghatározó csapatok közül az MTK, a Gyirmót, a Békéscsaba, a Zalaegerszeg és a Nyíregyháza Spartacus sem tudott nyerni, így a várdaiak Kazincbarcika elleni 1–1-es hazai döntetlenje is felértékelődött. Főleg, hogy olyan csapat ellen született meg, amely harcos erényeket csillogtatott és szervezettségről árulkodott.

– Az első félidő utolsó tíz percében volt lehetőségünk arra, hogy eldöntsük a mérkőzést, akkor két nagy helyzet is adódott előttünk, és abban a periódusban futballoztunk úgy, ahogy az elejétől szerettünk volna – mondta Kondás Elemér, a kisvárdaiak vezetőedzője. – A Kazincbarcika igazolta a róla szóló híreket, hogy nagyon masszív csapat, ezt most a saját testünkön is érezhettük. A meccs elején nem nagyon tudtuk játszani azt, amit szerettünk volna, az ellenfelünk ezt megakadályozta minden pillanatban. A figyelmetlenségből bekapott gól után nagy energiákat kellett mozgósítanunk azért, hogy kiegyenlítsünk, ami sikerült is. Utána mentünk tovább a győztes gólért, ami most elmaradt, és közben figyelnünk kellett arra is, kontrából nehogy betaláljon a Barcika, mert nem biztos, hogy még egyszer ki tudtunk volna egyenlíteni. Mindkét csapat tette a dolgát, rengeteget dolgoztak a futballisták, sok volt a párharc. Ikszes meccs volt, ebben most nem volt több, ilyen is van.

A várdaiak így is fogtak egy pontot a Győrben veszítő MTK-n, és a harmadik helyezettel (immár a Szolnokkal) szembeni előnyük éppúgy kilencpontos maradt, mint a fordulót megelőzően.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA