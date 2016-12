Online kassza – “Aki eddig is becsületesen dolgozott, annak bonyolultabb lesz az élete”

– Az biztos, hogy az egyéni vállalkozóknak nehezebb dolguk lesz, ugyanis a vendégkörük egy része nem kényszerűségből, hanem egészségmegőrzés, stresszoldás miatt jár hozzájuk. Ők kénytelenek lesznek felemelni az áraikat, kérdés, a vendégek ki tudják-e fizetni. Megfigyelhető, hogy hó vége felé kevesebben masszíroztatnak, míg a gyógyászati központokban az alacsonyabb árak, a tb-támogatás miatt folyamatos a munka – tette hozzá a szakember, akinek régebben volt magánpraxisa. – A házhoz járó masszőrök számára is létezik megfelelő pénztárgép, de a szakma ezekért sem lelkesedik túlzottan – említette Legeza Sándor.

Lencsés Géza sóstóhegyi műhelyében már most, a határidő lejárta előtt is működik az online pénztárgép, mégpedig azért, mert 50 ezer forint állami támogatás üti a markát annak, aki december 31-e előtt üzembe helyezi a készüléket. – Nem örülök különösebben annak, hogy az autószerelőket is kötelezték az új típusú kasszák használatára – válaszolta érdeklődésünkre a Lencsés Autószerviz tulajdonosa.

– Aki eddig is becsületesen dolgozott, annak bonyolultabb lesz az élete, ugyanakkor a rendelkezés hosszabb távon visszaszoríthatja a fusizókat, az engedély nélkülieket. Utóbbiak esetében megesett, hogy nem vállaltak garanciát a munkájukra vagy az alkatrészekre, vagyis az online kasszákkal végső soron az ügyfelek is jobban járhatnak – vélekedett a várható pozitív hatásokról Lencsés Géza.

Ezt hozta a Jézuska

A harminc esztendeje taxizó Dávida Rudolf szerint aligha lehet ésszerű magyarázatot adni arra, miért kényszerítették bele az utasszállítók társadalmát egy újabb kiadásba.

– Nekünk ezt hozta karácsonyra a NAV Jézuskája… – mutatott a 20×10 centiméteres, antennával ellátott dobozkára, majd hozzátette: a közel 150 ezer forintos, hordozható „okoskütyü” az 50 ezer forintos támogatás ellenére is sokba került a taxisoknak.

– Nekem már „kezemben a kassza”, de sok kollégám csak a napokban fogja megkapni. Nekik mindössze pár napjuk marad, hogy beüzemeljék és megtanulják a használatát, hiszen a hétvégén, az új év első perceitől már élesben kell használni, amennyiben terepen lesznek e forgalmas időszakban. Állítólag azért volt szükség erre a hercehurcára, mert a hagyományos taxiórák manipulálhatók. Ez butaság, hiszen az óráink minden fontos adatot regisztrálnak, hosszú évekre visszamenően ellenőrizhető, mikor milyen fuvarunk volt, ha pedig valaki megpróbálná „meghamisítani a történelmet”, az a kétévente kötelező hitelesítéseknél úgy is kiderülne.

– Furcsa mód az online pénztárgépekbe „nyomkövető”, vagyis GPS-jeladó van beépítve, viszont teljesen különállóan működik a jó öreg taxiórától, vagyis a két eszköz semmilyen összeköttetésben nincs egymással. Ennyi pénzért igazán készíthettek volna egy multifunkciós eszközt, amely „behálózva” bár, de kiváltja a jelenlegi készülékeinket. Ha napközben esetleg a saját ügyes-bajos dolgaim miatt vagyok úton, akkor majd elszámoltatnak azzal az úttal is? – vetette fel Dávida Rudolf.

– A mi megyénkben nincs nagy kereseti lehetőség a taxizásban, nem csoda, hogy csak kevesek űzik az ipart főállásban. Kivéve a 12/24 órában dolgozók, például a mentősök, tűzoltók, hogy legyen egy kis plusz jövedelmük. A vállunkra nehezedő újabb kiadás és fejlesztési kényszer miatt nem csodálom, hogy néhány kollégám úgy döntött, inkább visszaadja az engedélyét – tette hozzá a nyíregyházi taxis.

Január 1-jétől nekik is kötelező

A Magyar Közlöny szeptember 27-ei számában megjelent a pénztárgépes rendelet módosítása, mely szerint az alábbi tevékenységet folytató vállalkozások január 1-jétől nyugtát csak online pénztárgéppel bocsáthatnak ki.

gépjárműjavítás, -karbantartás

gépjárműalkatrész kiskereskedelem

motorkerékpár, -alkatrész kiskereskedelem, javítás, karbantartás

taxis személyszállítás

pénzváltás

plasztikai sebészet

testedzési szolgáltatás

táncterem- és diszkóműködtetés

mindenfajta ruházat (beleértve a szőr­mét) és textil géppel, kézzel mosása és vegytisztítása, vasalása

fizikai közérzetet javító szolgáltatás (pl. szaunák, szoláriumok, masszázs­szalonok)

