Operarajongók, figyelem: jubileumi ősbemutató Nyíregyházáról Miskolcra!

Bartók Plusz Operafesztivál lesz Miskolcon június 16–25. között. A Kodály-évfordulót hozó 2017. évi programban Kodály Zoltán legfontosabb műveinek előadása mellett több ősbemutatót is láthatnak. Ezek egyikére, a Lutherek című ragtime-operára invitáljuk most önöket: tartson velünk ön is június 18-án!

Városnézés

Indulás kora délután Nyíregyházáról, vezetett városnéző séta Miskolc belvárosában, majd fakultatív programként a Pannon-tenger Múzeum – itt vannak kiállítva a 2007-ben Bükkábrányban előkerült mocsáriciprus-maradványok. Ezt követően pedig este hét órától Ittzés Tamás A Lutherek című operáját tekinthetik meg a Miskolci Nemzeti Színházban.

Kizárólag Kelet-Magyarország-hűségkártyával a belépőt a Pannon-tenger Múzeumba húsz százalék kedvezménnyel, az operára pedig negyven százalék kedvezménnyel vásárolhatják meg előfizetőink.

A reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából született A Lutherek színpadi bemutatójának zenei alapját a kibővített Bohém Ragtime Jazz Band játssza, amelynek vezetője maga a szerző. Az előadás a debreceni Csokonai Nemzeti Színház és a Bartók Plusz koprodukciója.

Az előadást követően hazaindulás a késő esti órákban.

ÉKN

Amit az utazásról tudni kell

Időpont : június 18., vasárnap

: június 18., vasárnap Részvételi díj : 6490 forint/fő

: 6490 forint/fő Indulás : a kora délutáni órákban Nyíregyházáról

: a kora délutáni órákban Nyíregyházáról Foglalási és fizetési határidő: június 6., kedd

A tájékoztatás nem teljes körű! Jelentkezés és további információ a szervező elérhetőségein.

Szervező: Expert-Holiday Utazási Iroda 46/780-450 (hétfőtől péntekig 09.30 és 18 óra között); bankszámlaszám: 10918001-00000117-51320000, info@expertholiday.hu; www.megbizhatoutak.hu. Eng. szám: U-001257, adószám: 23314823-2-05.

A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazás költségét, a vezetett városnéző sétát, valamint a csoportkísérő díját. Nem tartalmazza az operafesztivál-előadás jegyárát (kizárólag hűségkártyásoknak 40% kedvezménnyel: 1800 forint/fő), a Pannon-tenger Múzeumba a belépőt (hűségkártyával a listaárból 20% kedvezmény), valamint az utasbiztosítás díját. A buszt a meghirdetett részvételi díjjal minimum 35 fő jelentkezése esetén indítjuk. A rajtunk kívülálló körülmények miatti programváltoztatás jogát fenntartjuk.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA