Opre Mihály az ibrányi kispadon

Ami tény: az Ibrány a kiesés megúszásáért küzd. Az is biztos, hogy mindezt már nem Paulik István irányításával teszi. A megyei első osztályú futballcsapatnál ugyanis edzőváltásról döntöttek, vasárnap Opre Mihály ül a kispadon a Mátészalka elleni „hatpontos” hazai összecsapáson. Hogy milyen a sors, ehhez csak annyit: az új szakvezető ősszel még azt a Nagyhalászt vezényelte, amely az együttes örök riválisa, és az utolsó tavalyi fordulóban éppen Ibrányban vérzett el. Az volt Opre Mihály hattyúdala a szomszédvári egyletnél…

– Korrekt módon váltunk el Paulik Istvántól, illetve ez így nem is teljesen igaz, mert marad az egyesület kötelékében, csak más szerepkörben – közölte Trencsényi Imre, az ibrányi egyesület elnöke. – Ugyanakkor a megye egyik legnépesebb szurkolótábora a miénk, amely mindenképpen többet érdemel annál, amit eddig kapott a csapattól. Ezért döntöttünk úgy, hogy mindenképpen egy tapasztalt szakemberre bízzuk a csapat irányítását. Ha olyan eredményes munkát fog végezni a mester, mint a korábbi csapatainál, akkor végre a nekünk is lehet újra sikerélményben részünk, amit már nagyon várnak a vezetők és szurkolók is egyaránt.

