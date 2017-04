Orcsik Szabolcs a KecelRingen támad!

Mesélnél az addigi versenyzői pályafutásodról? Már indultál ezen a pályán korábban is. Akkor hogy tetszett. Voltak-e kalandjaid?



– Igen indultam. Nagyon tetszik a pálya, mert sok nyomvonal van, és mindig változatos. A pálya karbantartás is jó, sok gép tevékenykedik és még két locsoló is szokott lenni. Kalandjaim mindig adódnak, valakivel mindig jókat csatázunk.

Milyen eredményt vársz magadtól?



– Nagyon erős autók vannak a mezőnyben, rutinos tapasztalt sofőrökkel. Én, ha dobogón állhatnék, akkor már boldog vagyok. Harmadik negyedik helyet szerintem meg tudom szerezni, de törekszem minél előbb végezni.

Van e kedvenc kanyarod a pályán?



– Nincs kedvenc kanyarom. Inkább azt mondanám, hogy a lassú tempójú éles kanyarokat nem szeretem. Szinte az összes kanyart be lehet venni nagy tempóval, én azokat kedvelem.

Rövid pálya lesz, nem lesz benne ugrató, ez lesz az első versenyen. Kilenc kategóriában álltok majd rajthoz. Te melyiket képviseled majd?



– Szuper kategóriában versenyzem, ha valaki esetleg nem tudná mi az 2000 feletti kategória. Nem tudom melyik nyomvonalon fogunk menni, a rövid pálya talán kedvez nekem a nagy lóerejű autókkal szemben.

Az autocross-t mint szakágat kinek és miért is ajánlod?



– Én ajánlom mindenkinek 10 éves kortól akár 70-ig. Aki szereti az autókat bütykölni , tuningolni, és egy kis izgalmat szeretne be vinni az életébe . 1300ccm-től -2000-ig nem nagy összegből jó kis autót lehet építeni.

Te most milyen autóval fogsz indulni az első keceli versenyen? Mit tudhatunk róla?



– Tavaly év végén már ezzel az autóval mentem ez egy 4motion golf 4 tdi. Voltak vele problémák elektronika betiltott, a végén már csak hátsó kerékmeghajtással mentem, első féltengely csukló el törött. Megcsináltuk mechanikusra, kijavítottuk a hibákat. Bízom benne, hogy egy jó kis autó lesz belőle. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjem a támogatást, segítséget. Lecsó autó szerviz, Farkas autóbontó, Flaisz Krisztián, Skropkó Nándor, Orcsik László barátaimnak. Köszönöm Szépen az egész éves segítségüket!

Szurkoljunk közösen Szabinak április 23-án a KecelRingen!

– Hajósi Miklós –

