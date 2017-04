Örömjátékkal búcsúznának

Ha nem is tartozik a legjobb csapatok közé, tekében is a Ferencváros a legnagyobb múltú hazai klub, így aztán rangot jelent ellene játszani. A Nyíregyházi TK-nek ráadásul jól is megy mostanában a Fradi ellen, így a szuperligás férficsapat bizakodva várhatja a szombati (kezdés 14 órakor) mérkőzést.

Ráadásul már biztos bennmaradóként, hiszen az utóbbi hetek jó eredményeivel, valamint a Vasasszonyfa elleni idegenbeli győzelemmel matematikailag is eldőlt, hogy a nyírségiek jövőre is a legmagasabb osztályban játszanak. Tavaly hazai pályán bravúrral győzték le a Fradit, miként az ősszel idegenben is, a csapat sorsa akkoriban kezdett jóra fordulni. A hatodik helyen álló zöld-fehérek azért magukkal hoznak egy kétszeres világbajnokot, Botházy Pétert, a nyolcadik nyíregyháziak pedig akár még előreléphetnek egy helyet a hátralévő két fordulóban, így maradt számukra motiváció, de igazi örömjátékkal rukkolhatnak ki a tavaszi utolsó hazai meccsükön.

