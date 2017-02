Oroszok, s a spájz

A tavaly elnyert Oscar-díj után újabb magyar film kapott jelöltést, és a sportban is kiváltottunk hitetlenkedő, de elismerő vastapsot. Volt már ilyen „rácsodálkozásunk” a történelemben, többször is. Az egyik kedvencem az a fáma, mely szerint, amikor Einstein, még a Manhattan-terv idején meglátogatta az amerikai atomfegyver programon dolgozó tudósokat, s majd elköszönt, magyar nyelven folytatták a munkát. Az amerikai kutatók meg csak néztek: „…kik ezek az idegenek?!” (Ehhez illeszkedik az Isaac Asimovnak tulajdonított idézet: „Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a Földön: emberek és magyarok.”) Könyvre való példákkal táplálhatnánk a nemzeti öntudatunkat (amúgy meg miért is ne: ki más teszi meg ezt helyettünk?), de fontosabb meglátni a mának szóló üzenetet, az egyszerű titkot, úgy mint tanulás, tudás, szívós munka, bátorság a folytonos megújuláshoz – az egyén és a nemzet szintjén egyaránt. A közelmúlt eredményei mögött is ez sejlik fel, legyen az gasztronómia, turizmus, sport, kultúra, de ide vehető a gazdaság vagy nemzetközi diplomácia színtere is.

Holnap Budapestre érkezik egy szuperhatalom államfője, és rendkívül tanulságos az a hol pitiáner, hol szimplán ostoba vita, amely a látogatását övezi. A világ egyik legerősebb, legbefolyásosabb országát testesíti meg Putyin, akinek szava, véleménye vagy puszta jelenléte mindig különös súllyal bír, s nem csak olyan, területében és lélekszámában kicsinek mondott országban, mint Magyarország. Oroszország és vezetése jóindulatáért minden kételyt, kifogást félresöpörve versengenek a világ legfejlettebb országai, legfeljebb megpróbálják ezt kicsit alamuszi módon csinálni, ám korunk infokommunikációs szintjén egyre kisebb sikerrel. Nem lehet már eltitkolni a trükköket, háttéralkukat, ezért meg se nagyon próbálják. Szóljon, aki látta például szabadkozni a német kancellárt azért, mert miközben a krími válság nyomán hozott Oroszország elleni szankciókról szónokol, a németek töretlenül viszik velük az évszázad üzletét, az Északi Áramlat gázvezeték építését. S véletlenül épp Angela Merkel kancellár elődje, Gerhard Schröder ül a jó fizetéssel, s befolyással járó felügyelőbizottsági elnöki székben.

Az oroszokkal nem lehet nem jóban lenni, tudja ezt az új amerikai elnök, de tudják ezt az Európai Unió vezető országai is: a franciák, hollandok, britek, olaszok, osztrákok, akik mind ott vannak a tűz, vagyis a Nord Stream AG körül. Miközben a szankciós-viszont embargós csatában a szabolcsi gazdák s vállalkozók bebuktak pár vagon almát, s más élelmiszert, a magyar gazdaság meg 5–6 milliárd dollárt… Hosszú és kitartó munka vezetett ahhoz, hogy újra érdekesek legyünk a világnak, meg ahhoz, hogy ezt aprópénzre is válthassuk, mint mindenki más.

– Nyéki Zsolt –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA