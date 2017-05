Országjáró kampánykörúton az Együtt

A cselekvő ellenzék címmel hathetes országjáró kampánykörútba kezdett az Együtt, amelynek Nyíregyházi állomásán Szigetvári Viktor választmányi elnök tartott sajtótájékoztatót csütörtökön. Összesen 200 helyre látogatnak el, s a választmány elnöke bemutatta azt az új kiadványukat is, amelyben a politikusaikat népszerűsítik. – A választási felkészülésünk legfontosabb állomásaként június 3-án megnevezzük a 106 egyéni országgyűlési képviselőnket – jelentette be a Tiszaújvárosból érkező és innen Debrecenbe induló politikus, aki helyi politikustársa, Lövei Csaba érdemeit is méltatta. Dicsérte a nyíregyházi önkormányzati képviselő – tényfeltáró, ellenzéki alternatívát állító – munkáját, nem mulasztva el megjegyezni, hogy a szabolcsi megyeszékhelyen sajnos nem minden ellenzéki párt viselkedik ugyanilyen – igazi – ellenzékiként a Fidesszel szemben. Lövei Csaba mindehhez hozzátette: a sóstói korrupció-gyanús ügyek feljelentőjeként, a NyírVV-ügy ébren tartójaként, s a buszbeszerzés körüli problémák megszellőztetőjeként a város gyanús ügyeit a jövőben is bátran a nyilvánosság elé fogja vinni.

