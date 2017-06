Országos Polgárőr Nap volt Nyíregyházán

A nagyszabású rendezvényen részt vett és köszöntő beszédet mondott dr. Pintér Sándor Magyarország Belügyminisztere is. A megnyitó keretében a köszöntőket elismerések átadása, valamint a fiatal és az ifjú polgárőrök fogadalom tétele követte. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság állománya is aktívan közreműködött a rendezvény eredményes lebonyolításában és a sok színes program között helyet kapott a kutyás és a bevetési szolgálat bemutatója is.

A határvadász toborzó csoport sátra volt az egyik legnépszerűbb állomás a fiatal, a rendvédelmi szolgálat iránt elhivatottságot érző, aktív polgárőr tevékenységet végző fiatalok körében. Kollégáink hasznos információkkal, tanácsokkal szolgáltak és a komoly érdeklődőket jelentkezési egységcsomaggal is ellátták.

– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA