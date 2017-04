Összefogott a Jósa András Múzeum és a Nyíregyházi Állatpark

– Annak elérésére vállalkoztam, hogy minél több látogató érkezzen Nyíregyháza három múzeumába – mondta dr. Rémiás Tibor, a Jósa András Múzeum új igazgatója annak a sajtótájékoztatónak az elején, amelyen Gajdos Lászlóval számoltak be a cél érdekében tett kezdeti lépésekről. – Sóstón jóval több turista fordul meg, mint a belvárosban, ezért fogalmazódott meg az ötlet, hogy a Nyíregyházi Állatpark évi félmillió látogatójának másfajta szórakozást, kulturális programot is ajánljunk – vázolta fel az előzményeket Rémiás Tibor, majd hozzátette: Gajdos László, az állatpark első embere örömmel fogadta a javaslatot.

– Május elsejétől kedvezményt biztosítunk egymás látogatóinak, vagyis az állatpark közönsége a teljes árú jegy esetén tíz százalékkal olcsóbban léphet be a Jósa András Múzeumba és a Kállay Gyűjteménybe, s hasonlóan mérsékelt árú belépőjegyeket válthatnak azok is, akik tőlünk mennek át a sóstói intézménybe. Természetesen nem kizárólag ettől várjuk a látogatószám emelkedését; megújítjuk az állandó kiállításokat, emellett kötelességünk, hogy a megfelelő tájékoztatást nyújtsuk a külföldi érdeklődőknek is – zárta mondandóját a múzeumigazgató, aki nem titkolta azt sem, hogy nagy reményekkel írta alá az év végéig érvényes együttműködési megállapodást.

Jó helyen kopogtattak

– Turisztikai szempontból kiemelkedik Sóstó, pedig a belváros is gyönyörű – szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy a városközpontba is sokan ellátogassanak. Jó helyen kopogtattak az ötlettel, ugyanis nemcsak esetünkben, hanem az állatkertek kapcsán általánosságban is igaz, hogy itt lehet a legtöbb családot megszólítani – fűzte hozzá Gajdos László.

KM-HP

Felépül Sóstó új kapuja

– Az emberek szeretik a kis­állatokat, nálunk pedig sok és különleges kisállatot láthatnak: a nyár legnagyobb szenzációjának a három fehér kisoroszlán ígérkezik. Felcseperedésüket egy föld alatti folyosónak köszönhetően közelről követhetik a látogatók, de említhetném a nemrég világra jött takint és törpevízilovat is. A nyár végén indulnak az építkezések: az európai szintű, látványos hópárduckifutóé és a többfunkciós látogatóközponté, amely nemcsak az intézményünket, hanem egész Nyíregyháza turizmusát szolgálja majd – adott ízelítőt az év hátralévő részét illetően Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója.

Nyertesek

A sajtótájékoztató zárásaként Gajdos László sorsolta ki a Helló, Nyíregyháza! elnevezésű rendezvény Jósa András Múzeummal kapcsolatos totójának nyerteseit: 1.: Tomori Lili (családi belépő a múzeumok éjszakájára), 2.: Natkó Csenge (belépőjegy két fő részére a Hot Jazz Band-koncertre a múzeumok éjszakáján), 3.: Majoros Andrea (belépőjegy két fő részére a Magashegyi Underground-koncertre a múzeumok éjszakáján), különdíj: Molnár Géza (könyvcsomag)

