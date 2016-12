Összegyűjtötték az 5 legkínosabb bakit, amit elkövetünk szex közben – Nos, tényleg kínosak, és tényleg elkövetjük őket… (18+)

1. Röhejes arcot vágsz

Volt már úgy, hogy mélyen a párod szemébe akartál nézni szex közben, de elvonta a figyelmedet, milyen hülye arcot vág közben a párod? És aztán félre kapod a tekinteted, mert lássuk be nem túl szexi a dolog. Nos, ha megkérdezed a partnered, biztos elmondja, hogy vele is volt már ilyen: mert vélhetően te sem vágsz sokkal izgatóbb arcot, amikor már az orgazmus közelében jársz. De hidd el, ez még mindig jó dolog: ha az ember élvez valamit, megfeledkezik magáról könnyen, és nem azzal foglalkozik, hogyan is kell közben szépen mosolyogni. Örülj neki, hogy ha ennyire önfeledt!

2. Vaginapuki

Na ezen aztán nagyon sokat stresszelnek a csajok. Pedig teljesen normális, amikor aktus után távozik a levegő a hüvelyből, és ennek bizony hangja is van. Az érett pasikat ez sem lombozza le, ráadásul főként aktus után fordul elő, amikor már amúgy sincs úgy felizgulva – szóval lehet rajta egy jót is nevetni.

3. Szárazság

Ez bizony a kapkodás eredménye. Nem elég hangsúlyozni, milyen fontos az előjáték. Ha azt kihagyjátok, vagy elkapkodjátok, az előváladék hiánya miatt száraz, fájdalmas élményben lehet részetek. Ilyenkor persze jó, ha van kéznél síkosító. De ne feledjük: az igazi kedvet az előjáték hozza meg, a síkosító ezt nem pótolhatja.

4. Nem túl hiteles hangok

Na hagyjuk inkább a teátrális nyögéseket. A csajok azt hiszik, beindítja a pornófilmeken szocializálódott férfiakat, ami talán olykor-olykor működik is, de ha nem vagy egy Oscar díjas színésznő, a pasi könnyen rájön, hogy kamu az egész, és ettől lelombozóbb nincs.

5. Szóba kerül az ex…

Ez világos: nincs az a szex, amit a régi partnerek felemlegetése ne rontana el rögtön. Se szex előtt, se szex után. Szex közben meg végképp ne!

Forrás: ripost.hu

Budapest, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza – A kedvenc, szeretkezésre alkalmas extrém helyekről szóló kutatást készített a Csajok és Pasik. A kutatás arra is rámutatott, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a pasik tapasztaltabbak az ágyban: a válaszadók egyharmadának 6-10 partnere volt már élete során.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA