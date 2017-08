Összejött a döntetlen is a Zilah ellen

A háromból két mérkőzést tudtak le a csapatok pénteken a kisvárdai női felkészülési tornán, amelyen hazai körülmények között most mutatkozott be Mátéfi Eszter szakmai igazgató teljesen újjáalakított NB I-es csapata.

A várdaiak a szlovák bajnok Michalovce ellen jó játékkal és magabiztos győzelemmel melegítettek a folytatásra, miközben mindenki kellő játéklehetőséghez jutott, a 36 gólon pedig 13 játékos osztozott. A múlt héten Zilahon játszott szoros meccsek (egyszer az egyik, aztán a másik csapat nyert) előrevetítették, hogy a KKC-nak a romániai csapat ellen lesz a legnehezebb dolga a tornán. Az is volt, bár ugye a sérülésektől és betegségektől sújtott békéscsabaiak elleni meccs még hátra van.

A zilahiak a szünet után többször is vezettek három góllal, ám a nagyot hajrázó hazaiak izgalmas végjátékban – miközben mindkét szakvezető, előbb Mátéfi Eszter, majd Gheorghe Tadici is piros lapot kapott – egyenlítettek, és döntetlen lett a vége. Így a két csapat harmadik felkészülési meccsén megszületett a harmadik féle eredmény. Folytatás és zárás szombaton délelőtt.

Felkészülési női torna

Pénteki mérkőzések

Kisvárda Master Good SE–Iuventa Michalovce (szlovák) 36–25 (17–13)

Gól: Triscsuk 9/1, Radojevics 6, Dmitrovics 4, Rocha, Hakunova, Karacs 3-3, Szabó V. 2, Orbán A., Milanovic-Litre, Tarjányi, Mihovics, Dudás G., Marincsák 1-1.

Kisvárda Master Good SE–HC Zalau (román) 25–25 (12–14)

Gól: Triscsuk 8, Orbán A. 4, Radojevics, Milanovic-Litre, Rocha 3-3, Mihovics, Dmitrovics 2-2.

További eredmények: HC Zalau–Békéscsabai ENKSE 31–19, Békéscsaba–Michalovce 28–28.

Az állás: 1. Zalau 3 pont (56–44), 2. Kisvárda 3 (61–50), 3. Michalovce 1 (53–64), 4. Békéscsaba 1 (47–59).

