Összhangban a test, a lélek, a szellem

Ezekről a riasztó tényekről és a várható kilátásokról is hallhattak érdekes előadást az érdeklődők dr. Szikora László főorvostól azon az egészségnapon, amelyet a napokban rendeztek meg Nyíregyházán az Alvégesi Művelődési Házban.

A programsorozat nyitányaként dr. Szikora Lászlóné Éva, a Pilates Központ vezetője elmondta: a mélyizom tornát, a J. H. Pilates által kifejlesztett nyújtó, lazító gyakorlatokat a mozgásszervi, de még a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, a már kialakult deformitások és működési zavarok javítására is kitűnően használják. Ezt alátámasztotta Szőke Marianna is, aki Amerikából hazatérve 15 éve honosította meg hazánkban a Pilates módszert. Az egészségnapon időseknek és fiataloknak vezetett egy Pilates órát.

Testtartás, állóképesség

A testre, a lélekre és a szellemre egyaránt kedvező élettani hatást fejt ki a meditáció, ezekről az összefüggésekről tartott előadást Volomné Tóth Kornélia. Kismamáknak, gyermekeknek, edzetteknek és tornából örökös felmentetteknek is számos gyakorlat javítja a testtartást, az állóképességet, javítja a munkához, a hétköznapi tevékenységekhez való viszonyt. Erről meggyőződhettek azok a vendégek, akik részt vettek a Szikoráné Éva által tartott szalagos és speciális Pilates párnás óráján.

Ruttkay Dóra kismama Pilates oktató a várandósok számára összeállított gyakorlatokat mutatta be és irányította. Az egészségnapon láthattak az érdeklődők harcművészeti bemutatót, hastáncot, s fellépett az Alvégesi Tánccsoport is. Voltak szűrővizsgálatok, valamint egészséges finomságokat is lehetett kóstolni.

KM

