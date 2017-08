Ösztöndíjas művészek kiállítása

Két dudás nem fér meg egy csárdában a közmondás szerint, azonban velük ellentétben három képzőművész egy kiállítóteremben már igen. Már hogy is ne férnének meg, amikor összeköti őket az a tény, hogy mind a hárman Nyíregyháza képzőművészeti ösztöndíjasai voltak 2016-ban. Az év elmúltával elérkezett immár az idő, hogy a három képzőművész – Czigándy Varga Sándor szobrászművész, Fekete Nóra Ágnes textilművész, Lengyel Tibor szobrászművész – bemutassa, mi mindent is alkotott az elmúlt egy év alatt, milyen művek kerültek is ki a kezük alól.

A három ösztöndíjas alkotó munkásságának közös tárlatát szombat délután nyitották meg Nyíregyházán a Pál Gyula Teremben. Köszöntőt mondott Halkóné dr. Rudolf Éva, a nyíregyházi önkormányzat köznevelési, kulturális és sport bizottságának az elnöke. Beszédében először a művészetek fontosságát emelte ki, hiszen összekötnek népeket és a kultúrákat. Példaként említette Nyíregyházán kétévente rendezendő kórusfesztivált és néptáncfesztivált, valamint a VIDOR Fesztivált. Mint mondta, a Nyíregyházára ellátogatott vendégek elviszik a város hírét még a határainkon túlra is.

A VIDOR Fesztivál pedig úgy kapcsolódik a képzőművészetekhez, hogy a sok-sok éves hagyomány szerint a fesztiváli programhoz kapcsolódva rendezik meg az ösztöndíjas alkotók kiállítását. Maga a gondolat, hogy Nyíregyháza önkormányzata támogassa a városban élő művészeket, 2002-ben lett valóság, a település egy éven keresztül havonkénti lebontásban segíti támogatásával az ösztöndíjat pályázati úton elnyert művészek alkotómunkáját. Halkóné dr. Rudolf Éva szólt arról is, mit vállaltak pályázatukban az alkotók: Lengyel Tibor például Ratkó József verseihez illusztrációt kisplasztikából, Fekete Nóra Ágnes a textil sokoldalú felhasználását (lakás, öltözet, ékszer), papírkollázst és különleges kompozíciókat, Czigándy Varga Sándor pedig különböző anyagokból elvont és organikus formákat.

Az alkotások végül elkészültek, s azokat Vikár P. István grafikusművész elemezte, értékelte. A művészettörténet szakos pedagógus stílszerűen Ratkó Józseg gondolatával zárta a három művész munkásságának összegzését: „Legyen okos az ember – harcra/ csak igazira bátor!”

